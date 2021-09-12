〈觀察〉電商搶五倍券消費大餅 百貨業全通路布局應戰

振興五倍券將在 10 月 8 日上路，與去年三倍券不同的是，momo 購物、PCHome 和蝦皮購物等大型電商平台皆能有條件適用，儘管電商業者搶食零售版圖，大型百貨業自去年疫情爆發後均已積極布局線上通路，隨著第四季周年慶活動陸續登場，將能藉此審視線上線下全通路整合的第一張成績單。

今年五倍券適用電商和外送平台名單包括富邦媒 (8454-TW)momo 購物、網家 (8044-TW) PCHome、foodpanda、蝦皮購物、EHS 東森購物和 cutaway 等。

不過，大型連鎖百貨業者也積極備戰，百貨龍頭新光三月早在疫情前全力發展自家 App 和線上銷售平台，去年中旬起，遠東 SOGO、遠百和微風也陸續跨足網購。

近來，微風更宣布在周年慶前搭上 99 電商節，作為 9 月 16 日首波周年慶開打的前哨戰，也藉此炒熱自家網購平台氣勢。

事實上，微風一向定位在精品高端市場，進入線上時間相對較晚，但可觀察到已有不小的成效；去年 11 月微風線上平台推出後，目前約已有 170 個品牌上架，其中有 10% 美妝和精品品牌並未在微風店內設櫃，僅透過線上銷售，可提供更豐富的商品，還可藉由線上的彈性，隨時因應消費行為改變而調整活動促銷內容。

據微風統計，在 5 月本土疫情爆發後，5-7 月線上業績較 3-5 月大幅成長多達 4-5 倍，目前會員數約 88 萬人，而疫情期間是以每個月 5 萬人的速度快速增長。

目前微風線上銷售以美妝占比約 40% 最高，有效補足精品之外的銷售版圖，精品銷售占比也達 30%，超市銷售占比約 15%，另外，3C 類和童裝類也持續成長中。

而新光三越同樣在今年的 99 購物節中，首次打造自家電商平台 skm online 會員專屬的 99 狂歡購物節，挾龍頭百貨的優勢，一口氣集結名品、化妝品、服飾配件、3C 家電及餐飲食品等百貨暢銷類別，全力衝刺第三季業績。

整體來看，宅經濟自去年疫情爆發以來大發威，連鎖百貨業者看準此趨勢，無不積極投入資源發展線上銷售，在今年遭逢較去年更嚴重的衝擊下，逐漸看到網購帶進的效益，顯然，百貨業透過全通路整合的努力，築起保護自家消費版圖的圍牆，在今年的傳統周年慶檔期中，搭配五倍券的刺激效果，各家營運值得期待。