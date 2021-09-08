連鎖百貨業掀改裝潮 提前布局Q4旺季

時序逐漸進入百貨傳統旺季，各大業者正積極調整櫃位為周年慶大檔提前作準備，冠德 (2520-TW) 旗下環球購物中心指出，近期業績已回升至疫情前的 80%，中和環球購物中心 9-10 月共將引進超過 40 家新櫃，而信義區新光三越、板橋大遠百也陸續導入新櫃位中。

環球購物中心指出，趕在周年慶前積極改裝，9-10 月共要引進超過 40 家新櫃，看準疫情影響使「食經濟」和「宅經濟」產生新的連結，消費者更重視身心健康，加上短期難出國，因此，改裝以「健康享生活」、「吃用都美麗」和「環遊饗全球」為主軸。

此次中和環球購物中心預計引進近 20 家美妝、餐飲和服飾配件新櫃，有多個新北首發品牌，並進行同業結盟，導入新光三越旗下的 beauty STAGE 美麗台新北首店，即將於 10 月登場，藉此全力導入年輕客群。

此外，隨著通勤人潮回來，環球購物中心南港車站和板橋車站據點 9-10 月改裝，將以異國美味快速 TOGO 新櫃為主。

板橋大遠百則指出，這波改裝首度以永續理念進行門市空間設計，首波專櫃調整，引進主打質感生活 10/10 HOPE、一站式風尚選品 OJO SALON。

而新光三越 A9 4-5F 家用樓層正進行封館改裝，A11 2F 女鞋區也全面改裝完成。