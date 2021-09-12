〈觀察〉不見利空 台灣將成亞洲鋼市上漲領頭羊

亞洲鋼市近來受到東南亞疫情以及中國政策影響，呈現多空交雜，中國寶鋼 10 月盤價開出連四平，越南台塑河靜鋼鐵更是連三走跌，但國內鋼鐵龍頭中鋼 (2002-TW) 認為，目前從需求面來看，並沒有看到不利因素，盤價向上將成趨勢，可望成為帶動亞洲鋼價新一波漲勢的領頭羊。

中鋼表示，討論盤價時除了國內狀況外，也會參考外在因素，但開盤仍有自有的考量與依據，不必全然跟隨他國廠商的做法；以去年 7 月為例，亞洲市場同樣因為疫情，整體氛圍渾沌不明，但中鋼大膽首先領漲，改變風向與氛圍。

針對中國寶鋼 10 月盤價開出連 4 平盤，中鋼分析，其實從另外個角度來看，中國祭出一系列的政策，包含取消出口退稅，甚至加稅，都是藉由政策大力打壓鋼價，但寶鋼仍維持平盤，其實是不看壞第四季需求，以及後續減政策帶來的效益。

至於台塑河靜鋼廠開出跌盤，主要還是受到東南亞疫情嚴峻影響，難以避免，雖然現在來看，整體狀況還是比較弱一點，但預計屬於短期利空，隨著越南政府加強防疫，後續狀況可望改善，東南亞鋼市將呈現先蹲後跳的格局。

而就國內而言，一來逐漸擺脫疫情的影響，二來整頓供應鏈，確保中下游廠商「貨暢其流」後，鋼價利空因素淡化，且需求面也沒有出現不利因素，進入鋼市旺季海闊天空，中鋼盤價可望重啟向上循環，將再次成為亞洲鋼市的領頭羊，也將帶旺國內鋼廠表現。