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網通、手機需求強 晶技前三季營收將勝去年全年

鉅亨網記者張欽發 台北
晶技董事長林萬興。(鉅亨網記者張欽發攝)
晶技董事長林萬興。(鉅亨網記者張欽發攝)
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晶技頻率元件5g

頻率元件龍頭廠晶技 (3042-TW) 前 8 月營收己突破百億元達 103.12 億元，年增 55.37%，受惠石英元件本業持續成長，且寧波廠產能陸續開出，估前三季營收將超越 2020 年全年 110.48 億元；目前以網通、手機應用需求最強。

晶技 8 月營收 13.49 億元，月增 2.8%，年增 34.16%，扣除重慶營建地產交屋入帳 4100 萬元，核心業務單月營收 13.08 億元創新高；累計前 8 月營收 103.12 億元，年增 55.37%。

市場傳頻率元件再度調漲供貨價格，晶技指出，與多數客戶端已簽訂長期供貨合約，目前沒有討論漲價議題。

另外，EMS 廠現階段「長短料」問題，晶技表示，客戶端拉貨進度正常，晶技對此也沒有特別的感受，也因有長約存在，晶技也對合作夥伴持續供貨。

晶技上半年稅後純益 15.52 億元，創歷年同期新高，年增 1.48 倍，每股純益 5.01 元，前 7 月營收 89.64 億元，稅前盈餘 21.73 億元，年增 1.6 倍，每股稅前盈餘 7.02 元。

日系外資看好晶技核心頻率元件業務成長，受惠 5G、電動車、WiFi 6、物聯網及 ADAS 新規格需求強勁，將持續推升晶技業績成長。

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