 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

怕被制裁？全球第五大航商赫伯羅德：運費見頂將跟進凍漲 「市場要慢慢平靜下來」

鉅亨網新聞中心
怕被制裁？ 全球第五大航商赫伯羅德：運費見頂將跟進凍漲 「市場要慢慢平靜下來」。(圖：AFP)
怕被制裁？ 全球第五大航商赫伯羅德：運費見頂將跟進凍漲 「市場要慢慢平靜下來」。(圖：AFP)
Tag
達飛航運貨櫃航運

繼全球第三大海運集團法商達飛 (CMA CGM) 宣布明年 2 月 1 日前凍漲即期運價後，全球第五大航商赫伯羅德 (Hapag-Lloyd) 也宣布，考量即期運費已經見頂，該公司也將跟進凍漲行動，「希望市場開始慢慢平靜下來」。

市場並傳出，全球最大海運集團馬士基（Maersk）也將暫停漲價。市場人士指出，達飛、赫伯羅德在現階段一櫃難求下，突然宣布凍漲的行動並不尋常，畢竟業者只要「低調賺」，並不需要通知客戶「價格不漲了」，研判應與近月來運價暴漲，已引起國際關注，歐盟美國與中國會採取制裁航商的不利行動有關，因此這些航商主動降溫。

先前業界便傳出，由於運價已飆升至貿易商難以負荷程度，美國政府要求監管機構促進海運和鐵路業競爭，拜登政府更打算透過行政命令降低美國企業的運輸成本。

相較於大型航商陸續宣布「凍漲」，國內航運三雄並未傳出有意跟進的動作。有市場人士解讀，航商「凍漲」宣示性意義濃厚，也有部分市場人士解讀，航商報價凍漲，也可能意味價格就會「撐在這裡」，但凍漲並非意味價格不會修正，尤其在國際各國關注航運報價大漲的情況下，航商在已享有高額獲利下為避免制裁，也可能以降價的方式給個交代。

達飛日前對客戶發出聲明，強調考量與客戶的長期關係，集團決定即日起暫停旗下所有子公司運費漲價，並將持續至 2022 年 2 月 1 日。該集團旗下包含達飛海運、CNC、Containerships、Mercosul、ANL 與 APL。

在達飛之後，赫伯羅德也跟進報價凍漲。赫伯羅德接受英國勞氏新聞訪問時表示：「我們認為即期運費已經見頂，我們不追求進一步上漲，希望市場會慢慢開始平靜下來。」

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

left arrow
right arrow