怕被制裁？全球第五大航商赫伯羅德：運費見頂將跟進凍漲 「市場要慢慢平靜下來」

繼全球第三大海運集團法商達飛 (CMA CGM) 宣布明年 2 月 1 日前凍漲即期運價後，全球第五大航商赫伯羅德 (Hapag-Lloyd) 也宣布，考量即期運費已經見頂，該公司也將跟進凍漲行動，「希望市場開始慢慢平靜下來」。

市場並傳出，全球最大海運集團馬士基（Maersk）也將暫停漲價。市場人士指出，達飛、赫伯羅德在現階段一櫃難求下，突然宣布凍漲的行動並不尋常，畢竟業者只要「低調賺」，並不需要通知客戶「價格不漲了」，研判應與近月來運價暴漲，已引起國際關注，歐盟美國與中國會採取制裁航商的不利行動有關，因此這些航商主動降溫。

先前業界便傳出，由於運價已飆升至貿易商難以負荷程度，美國政府要求監管機構促進海運和鐵路業競爭，拜登政府更打算透過行政命令降低美國企業的運輸成本。

相較於大型航商陸續宣布「凍漲」，國內航運三雄並未傳出有意跟進的動作。有市場人士解讀，航商「凍漲」宣示性意義濃厚，也有部分市場人士解讀，航商報價凍漲，也可能意味價格就會「撐在這裡」，但凍漲並非意味價格不會修正，尤其在國際各國關注航運報價大漲的情況下，航商在已享有高額獲利下為避免制裁，也可能以降價的方式給個交代。

達飛日前對客戶發出聲明，強調考量與客戶的長期關係，集團決定即日起暫停旗下所有子公司運費漲價，並將持續至 2022 年 2 月 1 日。該集團旗下包含達飛海運、CNC、Containerships、Mercosul、ANL 與 APL。

在達飛之後，赫伯羅德也跟進報價凍漲。赫伯羅德接受英國勞氏新聞訪問時表示：「我們認為即期運費已經見頂，我們不追求進一步上漲，希望市場會慢慢開始平靜下來。」