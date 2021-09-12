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〈台股風向球〉中秋連假前觀望氣氛濃 法人季底作帳升溫

鉅亨網記者王莞甯 台北
未來一周，中小作帳股個股偏強格局可期。(鉅亨網資料照)
未來一周，中小作帳股個股偏強格局可期。(鉅亨網資料照)
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台股美股中秋疫情聯準會作帳

台股上周陷入高檔整理，周線終結連 2 紅下跌 42.35 點，但成功收復季線反壓，主要動能在外資連續買超第 3 周，展望未來，法人認為，中秋長假和 FOMC 會議前，加上國內疫情不確定性，不易見到強力上漲行情，但法人也提前布局季底作帳行情，呈現中小作帳股個股各自偏強格局。

上周外資在集中市場買超 276.5 億元，投信賣超 23.8 億元，自營商賣超 72.1 億元，外資成為撐盤要角，其中，外資買超台積電金額達 156 億元、長榮 46 億元、聯發科 44.7 億元、中鋼 33 億元和陽明 30 億元，是獲得外資加碼最多的五大標的。

法人提醒，9 月 15 日台指期將結算，加上中秋連假，預料市場氣氛將持續陷入量縮觀望，不過，9 月 16 日台積電將進行除息交易，若填息行情熱絡，有助牽動台股多頭信心。

永豐投顧指出，由於投行高盛下調美國經濟前景，認為未來消費成長面臨的阻力可能較原先預期來得更大，中期內，財政刺激減弱和服務業復甦放緩均為不利因素。

同時，大摩將美股評級下調至減持，認為在接下來 2 個月，經濟增長、政策和立法議程方面存在巨大風險，因此，在美股震盪期間，台股行情要持續多頭表現不容易。

上周五美股四大指數僅費半指數小漲，若從一周來看，道瓊指數跌幅約為 2.2%，周線連 2 黑，標普周跌約 1.7%，而那指周跌 1.6%。

永豐投顧認為，從技術面來看，周 KD 初具交叉向上格局，有利中多表現，只是美股雜音仍多，不免影響台股表現，台灣時間 9 月 16 日蘋果將公布 iPhone13，或許對美股有提振效果，預估指數區間看 17300 點至 17650 點。

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