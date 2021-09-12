從 Loot 出發，對 NFT 樂高的探討

每一波浪潮總有跟風，但是可以確定的共識是：Loot 的真正成型，需要以年爲單位、更多的時間。

撰文：Ryan，Reseracher @SnapFingers，GP@Popcoin Venture

在《理解媒介》中，McLuhan 提出了冷熱媒介的概念。電影就是一種「熱媒介」，具有高清晰度，但是使用的時候，也被媒介定義了唯一的參與方式。而「冷媒介」是低清晰度的，就像小說最後只留下一句話，然後任憑讀者的想象。

「Loot 是隨機生成的冒險者裝備，並存儲在區塊鏈上，統計數字、圖像和其他功能被有意省略，供他人解釋。」這就是 Loot 官方介紹。

那麼， Loot 就是至今爲止，加密世界出現的最大「冷媒介」。

從最小產品單元到最小可運行產品

歷史總會是押韻的，2020 年 DeFi Summer 分叉大浪潮還在眼前。而一年後的 NFT Summer 「分叉」遊戲還在繼續。

Loot 一夜間吸引了幾乎所有人的關注，之後就有 PLoot，XLoot，BLoot，還有 AC 的 Rarity 等等。而很多人把 Loot 比作 Uniswap，把 Bloot 或是 xLoot 比作 Sushiswap。它們的確有很多共性：

Uniswap 五十行代碼奠定了數十億美金的日交易量；Loot 八行屬性的分配又暗藏玄機；

以 Uniswap 爲代表的 AMM 是去中心化金融世界的底層，而 Loot 爲代表的 NFT 形態是未來 Metaverse 的底層；

無數分叉、仿盤

足夠的開放性，社區生態快速演化

從投資的角度，按照這個類比的邏輯，我們可以去押注 Loot 和 Bloot 來參與這個賽道，期待社區演化出來的生態。但是這個「類比」是否成立，在這裏需要一個問號。

完全不同的產品屬性，導致之後的一系列生態的湧現和產品衍變的邏輯完全不同。

對於 Uniswap 來說，它可以被定義爲「最小可運行產品」，而 Loot 爲代表的 NFT 則是「最小產品單元」。

可運行的產品是應用，應用的下一步是構建周邊生態工具，Uniswap 的流動性管理工具、K 線、掛單工具、聚合流動性等等，如同樂高積木一樣堆砌，DEX、穩定幣、借貸、收益池，到封裝出的衍生品，已經構建了多元而複雜的生態。而 NFT 是組件，組件的下一步是應用，而 Loot 甚至是組件都沒有想好未來的方向，如果真要做類比，它更像十年前的比特幣，還在探索的道路上：到底是支付手段還是價值存儲工具？

而這是兩個矛盾的產品方向，每年的 Pizza 節就是對比特幣作爲支付手段的嘲笑。

富者越富，氪金邏輯在 Metaverse 是否成立？

如果把遊戲抽象來看，就是開發者生產內容，玩家消費內容。它是一個進度條，當讀條完畢的時候遊戲也就走到了終點。玩家的各項屬性、能力，決定了讀條的速度。而氪金，就是加快讀條速度的方案之一。

傳統遊戲氪金，往往導致一個結局：一個服務器中只會有一個人氪金。市場競爭的本質是消除競爭，最有利可圖的狀態是市場壟斷；氪金作爲一個競爭形態，最後只會有一個人氪金，而他就是本服務器的最後贏家，一山不容二虎。然後，遊戲就結束了。

Metaverse 以區塊鏈作爲價值轉移的底層，氪金是自然而然的方案。而 Loot 把大的稀缺性定義在最早的 8000 個裝備集，不論大家是想把 Loot 定義爲「神裝」還是「貴族皮膚」，Loot 的持有者都會由於稀缺性獲得特權，形成壟斷。在壟斷的情況，如果沒有辦法打破，市場會選擇另起爐竈來改變秩序。

Loot 創始人 Dom 也注意到這個問題，就發行了 mLoot。但 NFT 的增發和 FT 顯然不同：FT 的增發是對原有代幣價值的稀釋，而 NFT 的增發反而更體現最早一批 NFT 的稀缺性。市場也顯然意識到了這個問題，Loot 的價格在短暫下跌之後回升。mLoot 和 Loot 在名稱上的區別就註定了它們的非同質化。

對於遊戲來說，重要的是參與其中、被隨機性捉弄的心癢，稀缺裝備應該是遊戲過程中的意外驚喜，而不是預定義的冰冷資產。

角色 or 裝備？Rarity 或許是更好的選擇

Rarity 是 Andre Cronje 發佈於 Fantom 區塊鏈網絡的 Loot 式 NFT，而不同的是，Rarity 從一開始就可以無限 Mint，玩家可以選擇 Mint 11 中角色的其中之一。到現在，Rarity 已經有角色、加點、冒險、技能等功能。

Loot 和 Rarity 選擇了不同的發展思路：發行裝備（Loot）和發行角色（Rarity），是完全兩種思路。相比而言，角色的稀缺性更弱也更強。

更弱，體現在誰都能夠創建角色，這一點所有遊戲都是如此，你可以很輕易在暗黑破壞神裏面新建一個野蠻人的角色。

更強，在於投入資源的角色，特定的職業、屬性、加點、技能培養、等級等等，給予他更豐富多樣的稀缺性。

從這個角度看， Rarity 選擇了以角色作爲起點，可能是更好的選擇，作爲一個幾乎免費的項目，Rarity 的稀缺性取決於加點、後期的培養，還有運氣：地牢中的探索是否能有好運找到個寶箱。當然，作爲區塊鏈上稀缺數據——序列號也的確給 Rarity 帶來一定的稀缺性，序列號 404 的 Rarity 出售 4000 + FTM，但相比 Loot 這一點弱化了不少。

恐龍打架，誰牙齒多誰贏

兩隻恐龍打架，若要從一開始去判斷誰會贏，就去看誰的牙齒多。對於 Loot 這類項目，它的「牙齒」在哪？

Loot 的本質在於產品組件，那確定組件的產品方向至關重要。社區規模是選擇標準之一，但是更重要的是社區是否能夠形成合力，對 Loot 往一個正確的方向去推動。

社區大小和合力。早期過於分散的治理，會導致推進緩慢，回想以太坊每次 EIP 的升級，數月甚至數年的討論、測試，最後才能上線主網，好處是足夠穩妥，可顯而易見地容易跟不上市場的快速變化。相比於 Loot 完全社區化的運作，Bloot 和 Rarity 顯然中心化許多，而對於項目的早期，中心化意味着決策的效率以及執行的速度。

雖然 Loot 在上線短短兩個星期出現了數十個生態項目，但不外乎都是稀缺性查詢工具、人物渲染以及周邊的寶石等等，而由 AC 推動的 Rarity 則已經出現了角色屬性分配、人物升級、自動升級服務等等，初步具備了 Mud 的雛形。

People buy ideas

本文更多的是在提出質疑。每一波浪潮總有跟風，但是可以確定的共識是：Loot 的真正成型，需要以年爲單位、更多的時間。社區的無私構建，新的、適合區塊鏈的玩法。以當前的狀況來看，Loot 僅僅完成了資產發行這一步，生態還太簡單、太單一，沒有層次和複雜度。

複製是容易的，你可以毫無成本地在以太坊上覆制一個 Yours Loot，但是人們只會爲原創買單。Felix 賣出數十萬美金的糖果堆、杜尚的小便器，都屬於「我也能做一個出來」的範疇，但是隻有第一個能夠有那麼高的價值。

它是一個種子，我們看到了很多、圍繞種子的硬殼。產品路徑的明確、社區的動員、開發者的有效激勵、經濟體系的設計，都會是它未來遇到的束縛。但只要它足夠強大，所有束縛都會被掙脫，破土而出。