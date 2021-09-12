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從 Loot 出發，對 NFT 樂高的探討

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浪潮確定媒介定義裝備分叉遊戲定了屬性底層社區類比邏輯不同的組件作爲稀缺性增發顯然角色加點牙齒lootnftblootrarityuniswapmetaverse

每一波浪潮總有跟風，但是可以確定的共識是：Loot 的真正成型，需要以年爲單位、更多的時間。

撰文：Ryan，Reseracher @SnapFingers，GP@Popcoin Venture

在《理解媒介》中，McLuhan 提出了冷熱媒介的概念。電影就是一種「熱媒介」，具有高清晰度，但是使用的時候，也被媒介定義了唯一的參與方式。而「冷媒介」是低清晰度的，就像小說最後只留下一句話，然後任憑讀者的想象。

「Loot 是隨機生成的冒險者裝備，並存儲在區塊鏈上，統計數字、圖像和其他功能被有意省略，供他人解釋。」這就是 Loot 官方介紹。

那麼， Loot 就是至今爲止，加密世界出現的最大「冷媒介」。

從最小產品單元到最小可運行產品

歷史總會是押韻的，2020 年 DeFi Summer 分叉大浪潮還在眼前。而一年後的 NFT Summer 「分叉」遊戲還在繼續。

Loot 一夜間吸引了幾乎所有人的關注，之後就有 PLoot，XLoot，BLoot，還有 AC 的 Rarity 等等。而很多人把 Loot 比作 Uniswap，把 Bloot 或是 xLoot 比作 Sushiswap。它們的確有很多共性：

  • Uniswap 五十行代碼奠定了數十億美金的日交易量；Loot 八行屬性的分配又暗藏玄機；
  • 以 Uniswap 爲代表的 AMM 是去中心化金融世界的底層，而 Loot 爲代表的 NFT 形態是未來 Metaverse 的底層；
  • 無數分叉、仿盤
  • 足夠的開放性，社區生態快速演化

從投資的角度，按照這個類比的邏輯，我們可以去押注 Loot 和 Bloot 來參與這個賽道，期待社區演化出來的生態。但是這個「類比」是否成立，在這裏需要一個問號。

完全不同的產品屬性，導致之後的一系列生態的湧現和產品衍變的邏輯完全不同。

對於 Uniswap 來說，它可以被定義爲「最小可運行產品」，而 Loot 爲代表的 NFT 則是「最小產品單元」。

可運行的產品是應用，應用的下一步是構建周邊生態工具，Uniswap 的流動性管理工具、K 線、掛單工具、聚合流動性等等，如同樂高積木一樣堆砌，DEX、穩定幣、借貸、收益池，到封裝出的衍生品，已經構建了多元而複雜的生態。而 NFT 是組件，組件的下一步是應用，而 Loot 甚至是組件都沒有想好未來的方向，如果真要做類比，它更像十年前的比特幣，還在探索的道路上：到底是支付手段還是價值存儲工具？

而這是兩個矛盾的產品方向，每年的 Pizza 節就是對比特幣作爲支付手段的嘲笑。

富者越富，氪金邏輯在 Metaverse 是否成立？

如果把遊戲抽象來看，就是開發者生產內容，玩家消費內容。它是一個進度條，當讀條完畢的時候遊戲也就走到了終點。玩家的各項屬性、能力，決定了讀條的速度。而氪金，就是加快讀條速度的方案之一。

傳統遊戲氪金，往往導致一個結局：一個服務器中只會有一個人氪金。市場競爭的本質是消除競爭，最有利可圖的狀態是市場壟斷；氪金作爲一個競爭形態，最後只會有一個人氪金，而他就是本服務器的最後贏家，一山不容二虎。然後，遊戲就結束了。

Metaverse 以區塊鏈作爲價值轉移的底層，氪金是自然而然的方案。而 Loot 把大的稀缺性定義在最早的 8000 個裝備集，不論大家是想把 Loot 定義爲「神裝」還是「貴族皮膚」，Loot 的持有者都會由於稀缺性獲得特權，形成壟斷。在壟斷的情況，如果沒有辦法打破，市場會選擇另起爐竈來改變秩序。

Loot 創始人 Dom 也注意到這個問題，就發行了 mLoot。但 NFT 的增發和 FT 顯然不同：FT 的增發是對原有代幣價值的稀釋，而 NFT 的增發反而更體現最早一批 NFT 的稀缺性。市場也顯然意識到了這個問題，Loot 的價格在短暫下跌之後回升。mLoot 和 Loot 在名稱上的區別就註定了它們的非同質化。

對於遊戲來說，重要的是參與其中、被隨機性捉弄的心癢，稀缺裝備應該是遊戲過程中的意外驚喜，而不是預定義的冰冷資產。

角色 or 裝備？Rarity 或許是更好的選擇

Rarity 是 Andre Cronje 發佈於 Fantom 區塊鏈網絡的 Loot 式 NFT，而不同的是，Rarity 從一開始就可以無限 Mint，玩家可以選擇 Mint 11 中角色的其中之一。到現在，Rarity 已經有角色、加點、冒險、技能等功能。

Loot 和 Rarity 選擇了不同的發展思路：發行裝備（Loot）和發行角色（Rarity），是完全兩種思路。相比而言，角色的稀缺性更弱也更強。

更弱，體現在誰都能夠創建角色，這一點所有遊戲都是如此，你可以很輕易在暗黑破壞神裏面新建一個野蠻人的角色。

更強，在於投入資源的角色，特定的職業、屬性、加點、技能培養、等級等等，給予他更豐富多樣的稀缺性。

從這個角度看， Rarity 選擇了以角色作爲起點，可能是更好的選擇，作爲一個幾乎免費的項目，Rarity 的稀缺性取決於加點、後期的培養，還有運氣：地牢中的探索是否能有好運找到個寶箱。當然，作爲區塊鏈上稀缺數據——序列號也的確給 Rarity 帶來一定的稀缺性，序列號 404 的 Rarity 出售 4000 + FTM，但相比 Loot 這一點弱化了不少。

恐龍打架，誰牙齒多誰贏

兩隻恐龍打架，若要從一開始去判斷誰會贏，就去看誰的牙齒多。對於 Loot 這類項目，它的「牙齒」在哪？

Loot 的本質在於產品組件，那確定組件的產品方向至關重要。社區規模是選擇標準之一，但是更重要的是社區是否能夠形成合力，對 Loot 往一個正確的方向去推動。

社區大小和合力。早期過於分散的治理，會導致推進緩慢，回想以太坊每次 EIP 的升級，數月甚至數年的討論、測試，最後才能上線主網，好處是足夠穩妥，可顯而易見地容易跟不上市場的快速變化。相比於 Loot 完全社區化的運作，Bloot 和 Rarity 顯然中心化許多，而對於項目的早期，中心化意味着決策的效率以及執行的速度。

雖然 Loot 在上線短短兩個星期出現了數十個生態項目，但不外乎都是稀缺性查詢工具、人物渲染以及周邊的寶石等等，而由 AC 推動的 Rarity 則已經出現了角色屬性分配、人物升級、自動升級服務等等，初步具備了 Mud 的雛形。

People buy ideas

本文更多的是在提出質疑。每一波浪潮總有跟風，但是可以確定的共識是：Loot 的真正成型，需要以年爲單位、更多的時間。社區的無私構建，新的、適合區塊鏈的玩法。以當前的狀況來看，Loot 僅僅完成了資產發行這一步，生態還太簡單、太單一，沒有層次和複雜度。

複製是容易的，你可以毫無成本地在以太坊上覆制一個 Yours Loot，但是人們只會爲原創買單。Felix 賣出數十萬美金的糖果堆、杜尚的小便器，都屬於「我也能做一個出來」的範疇，但是隻有第一個能夠有那麼高的價值。

它是一個種子，我們看到了很多、圍繞種子的硬殼。產品路徑的明確、社區的動員、開發者的有效激勵、經濟體系的設計，都會是它未來遇到的束縛。但只要它足夠強大，所有束縛都會被掙脫，破土而出。


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