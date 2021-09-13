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〈台股盤前〉中秋節前市場觀望 台指期結算後資金恐縮手

鉅亨網記者林薏茹 台北
中秋節前市場觀望 台指期結算後資金恐縮手。(圖：AFP)
中秋節前市場觀望 台指期結算後資金恐縮手。(圖：AFP)
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台股盤前盤勢

台股上周五 (10 日) 在電金傳產權值股齊漲下，收復季線，大漲 170.24 點，收最高點 17474.57 點，成交量微幅放大到 2651.79 億元。法人指出，台股站回季線，短線走勢轉強，台指期有機會拉高結算，但市場氣氛觀望，加上中秋節長假效應，資金可能在台指期結算後縮手，預期指數將維持區間震盪整理。

美股上周五表現弱勢，道瓊大跌逾 270 點，標普第五個交易日收跌，美股四大指數僅費半收紅。

市場消息方面，蘋果將在台灣時間 15 日凌晨舉辦秋季新品發表會，以新 iPhone 最受矚目，兩大代工廠鴻海、和碩近期全力加班趕工生產，鴻海 iPhone 最大生產基地鄭州廠人力需求持續攀升，累計已招募逾十萬名組裝大軍，衝刺新機備貨。

各大貨櫃航商近日宣布凍漲即期運價到明年 2 月，同時也透露與客戶簽長約的意向，貨攬業者解讀，這等同預告未來半年內運價沒有下跌空間外，揭示「高價長約」已箭在弦上，且恐成新常態。

越南近日宣布，針對原產於中國大陸、印度、印尼及馬來西亞等亞洲四國的聚酯長纖紗線課徵 3.36-54.9% 不等反傾銷稅，9 月 3 日起開始暫時性實施，等待最後終判結果；遠東新、南亞、福懋、聯發紡在中國有設廠，恐受牽連。

台美衝刺 5G 合作，經濟部長王美花近期連兩周召開 5G 座談會，高通、思科、臉書、微軟等重量級美企，以及台灣電信三雄、鴻海、和碩、聯發科、中磊、啟碁、智邦等十多家資通訊大廠都受邀出席，希望透過台美合作，拓展台灣發展國際 5G 商機。

法人指出，台股雖站回季線，但量能萎縮至不到 3000 億元，投資氣氛轉趨觀望，考量整體供應鏈失衡問題短期難解，市場信心不足，投資人偏好短線進出，加上中秋節長假效應，資金可能在 15 日台指期結算後縮手，預期指數在 17600 至 17100 點區間震盪整理。
 

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