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三星Q3穩坐全球半導體銷售冠軍 英特爾唯一下滑

鉅亨網編譯陳達誠
調查：三星Q3穩坐全球半導體銷額冠軍 台積電第三 (圖片：AFP)
調查：三星Q3穩坐全球半導體銷額冠軍 台積電第三 (圖片：AFP)
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半導體記憶體銷售金額Q3三星英特爾台積電SK海力士美光

根據 IC Insights 最新調查指出，三星電子受惠強勁記憶體晶片需求，第三季持續蟬聯全球半導體產值冠軍，第二、三名分別為英特爾及台積電，根據預估，英特爾第三季銷售金額較上季下滑 3 %，是前 15 大半導體廠中唯一下滑。

根據 IC Insights 最新統計顯示，三星 (005930-KR) 第三季半導體銷售金額達 223.2 億美元、季增 10%，超越對手英特爾 (INTC-US) ，穩坐市場龍頭寶座。

英特爾今年 Q3 的半導體銷售金額預估達 187.8 億美元、季減 3%；台積電 (2330-TW) Q3 半導體銷售金額估達 147.5 億美元、季增 11%，坐穩第三名。

IC Insights 預估，SK 海力士 (000660-KR) 第三季產值估達 101.3 億美元、季增 10% ，排名第四，美光科技 (MU-US) 產值則達 84.6 億美元、季增 10% 成績排名第五。

IC Insights 預估，全球前 15 大半導體供應商的 Q3 銷售金額將達到 1115.2 億美元、季增 7%。

該份報告也提到，預估到年底為止的半導體需求仍將保持強勁，這也支持了目前 IC Insights 預測，今年全球半導體銷售金額將增加 24% 的看法。

IC Insights預估第三季半導體銷售額。(圖：擷取自IC Insights官網)
IC Insights 預估第三季半導體銷售額。(圖：擷取自 IC Insights 官網)

 

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