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美國股市是否會持續下調？關注美國CPI等

鉅亨網新聞中心
美國股市是否會持續下調？關注美國CPI等。(圖:shutterstock)
美國股市是否會持續下調？關注美國CPI等。(圖:shutterstock)
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美國股市下調，ECB 決定減緩 PEPP 購債但是否定縮小寬鬆政策

上週因為看好日本的經濟政策，日經指數堅挺上漲。而一直在高價位區域波動的美國股市進入調整走弱。在外匯市場中，日圓美元堅挺，澳元加元因迴避風險疲軟。

另外，因備受矚目的 ECB 會議決定減緩疫情緊急購債計劃（PEPP），令歐元上漲，但是，隨後 ECB 總裁拉加德強調並不是縮小寬鬆政策，使得歐元又反轉下跌。

雖然 RBA 理事会維持了從 9 月起購買資產的速度由每週 50 億美元放緩到每週 40 億美元的決定，但是購買期限從 2021 年 11 月中旬延長到至少 2022 年 2 月中旬，實際上任然維持寬鬆政策，導致澳元走弱。

參考數據

美元指數、S&P500（CFD）、美國公債殖利率（10 年、2 年）、原油（CFD）黃金（CFD）的變化】

 

【美國公債不同剩餘期限殖利率的變化】

最近，整體維持緩慢上漲的走勢。

資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY
資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

【最近 5 週中每週五的美國公債殖利率曲線圖相比較】

可以看到整體稍微上漲。

【美國公債殖利率曲線圖的變化（3D 圖）】

資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY
資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY
關注美國消費者物價指數、以及英國與澳大利亞的經濟指數

這週美國將發佈消費者物價指數。因為是預測美國今後的經濟政策的一個重要指標，在發佈前後還需要多加注意波動變化。如果與上次一樣，上漲鈍化的話，對縮小寬鬆政策和加息的期待將會減弱，可能會給美元上漲帶來壓力，同時也會為股市提供支持。

相反，如果結果強勁的話，對於縮小寬鬆政策和加息的期待將會加強，可能會為美元上漲提供支持，而成為股市上漲的壓力。

因為之前已發佈的生產者物價指數繼續上升，可能需要注意強勁結果。

參考數據

【美國生產者物價指數的變化】

英國也將陸續發佈消費者物價指數、就業統計、零售銷售等重要經濟指標。無論哪一種，都是預測英國的經濟政策的重要指標，所以在發佈的前後有可能會以英鎊為中心出現過激反應，還需多加注意。

【英國消費者物價指數的變化】

澳大利亞也將發佈就業統計。因新型肺炎感染擴大的影響，數據將會惡化的預測增加。

因為是預測澳大利亞經濟政策的重要指標之一，在發佈前後還需多加注意澳元紐元的波動。

【澳大利亞失業率的變化】

主要貨幣的強弱

上週的外匯市場，與前一週一樣，瑞郎、美元日圓持續走弱，澳元紐元加元等因市場接受風險走強。

【上週主要 8 種貨幣對的相對貨幣強弱圖】

從近 30 天的主要貨幣的強弱圖中也可以看出，澳元加元的走勢最近一直疲軟。

【上週主要 8 種貨幣對的相對貨幣強弱圖】

點擊查看最新 OANDA 外匯強弱圖

近 30 天國際指數強度比較圖

美國市場

美國股市 CFD 因調整做空勢力加強，持續走弱。

歐洲市場

歐洲股市 CFD 也是整體比較疲軟。

亞洲・大洋洲市場

上週的亞洲、大洋洲股指 CFD 中，日經指數因對日本經濟政策的期待持續在高價位區域波動，先而澳大利亞與新加坡的股指受挫走弱。另外，一直疲軟的中國與台灣的股指出現了一些反彈。

主要金融產品的相關性分析

上週的美元直盤主要貨幣對中，新興國家的貨幣以外的主要貨幣在兌美元上都出現了較強的相關性。

【上週的主要美元直盤貨幣對的相關性】

日圓交叉盤的相關性中，除了美元 / 日圓日圓交叉盤的相關性依然較低之外，英鎊 / 日圓與其他日圓交叉盤的相關性也較低。另外，南非幣 / 日圓與其他主要日圓交叉盤之間呈負相關。

【上週的美元 / 日圓日圓交叉盤的相關性】

上週的主要貨幣與美國股指（此處顯示與股指代表 US500 的相關性）中，歐元澳元在兌美元與兌日圓上相關性都較高，走勢比較接近，而日圓英鎊與 US500 基本上沒有任何相關性。

【上週的主要金融產品和美國股指的相關性】

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此文章來源日本網站 marketpulse，文章內容為日文翻譯。 

圖表上日語解釋：
買いポジション：多頭
売りポジション：空頭
買い注文：買入訂單
売り注文：賣出訂單

此文章僅供參考，非專業投資建議，也非證券買賣的解決方案。文中觀點來源於作者，與 OANDA（安達）及其子公司，員工和管理人員沒有必然聯繫。槓桿交易具有高風險，並非適合所有人，若操作不當，您可能會損失存入的所有資金。

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