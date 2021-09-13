眾議院民主黨制定增稅計畫 公司稅預計調升至26.5％

多家美國媒體報導，美國眾議院民主黨人計畫將最高公司稅率提高到 26.5%，以支付 3.5 兆美元的龐大刺激計畫。

相關人士透露，民主黨擬定的增稅計畫中，對象包括企業、富人及投資者，並打算針對加密貨幣及徵收新稅。根據初步估計，加上醫保藥品價格調整帶來的 7000 億美元收入和成本節省，新提案將帶來 2.9 兆美元的收入。

籌款委員會的提案中，民主黨人提議提高目前 21% 的公司利率到 26.5%，而非拜登尋求的 28%。資本利得稅的最高稅率將從 20% 上調至 25%，未達拜登提出的 39.6%。

民主黨還提議對調整後總收入超過 500 萬美元的個人，徵收 3% 的附加稅。

這一計畫周日 (12 日) 在多家媒體間流傳，知情人士說，在正式發布前，仍可能產生變化。

草案針對個人所得，呼籲將最高邊際稅率從共和黨 2017 年減稅法設定的 37%，提高到 39.6%，這一稅率將適用於每年應稅收入超過 40 萬美元的個人，和每年共同收入超過 45 萬美元的已婚夫婦。

提案還提出限制高管薪酬扣除額，提高煙草和尼古丁產品 (包括電子煙) 的稅率，估計可分別籌集資金 160 億美元和 960 億美元。

民主黨人提議將加密貨幣納入一般稅法，如同其他金融工具，並防止納稅人濫用規定。這樣做將產生 160 億美元的收入。

白宮發言人 Andrew Bates 發布聲明稱，委員會的提案滿足兩個主要目標—對收入低於 40 萬美元的美國人不增稅，廢除川普給富人和公司的稅收優惠的核心要素。