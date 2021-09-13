Gitcoin DAO 報告速讀：400 餘位從業者眼中的 DAO 是什麼樣？

從資金來源、成員報酬、分佈國家等角度一覽 DAO 發展全貌。

撰文：Gitcoin DAO

編譯：張安靜

人與人之間的協調問題一直是人類文明史上的重要問題，在有限的資源利用情況下，人於人之間需要依靠家庭、公司、機構和市場來協調日程安排、財務、食品、國際貿易等一切。

但隨着加密世界的出現，協調也出現了新的方式。

以太坊的建立爲「協調問題」帶來了新的解決方案，以太坊透明、不可變、可編程的性質爲創建更好的協調方式帶來了技術基礎，去中心化自治組織（DAO）作爲一種新的機制在以太坊生態中從根本上改變資源分配的協調方式，改善協調意味着更好的資源分配、更少的腐敗以及創造的價值和獲取的價值之間更加對稱。DAO 能在以太坊中解決協調的問題，也能應用到現實世界中。

Gitcoin DAO 和 Bankless DAO 發佈了一份關於 DAO 的聯合調查報告，提煉了超過 400 名 DAO 成員關於 DAO 的見解，並且把這份報告製作成了一份 NFT。

爲什麼要研究 DAO？

去中心化自治組織（DAO）是一個由編碼爲計算機程序的規則代表的組織，它是透明的，由組織成員控制，不受中央政府的影響。

本次報告通對來自全球 290 個城市 223 個 DAO 的 422 名受訪者進行調查，結合了多種主觀的視角的看法更加全面地探索 DAO 在各方面的影響，讓 DAO 成員相互分享對 DAO 的理解，以及爲未來 DAO 的發展探索更多應用領域更好地協調各事務。

主要收穫

投票授權數據網絡

DAO 不僅是以太坊生態系統的一個新興部分，而且已經成爲一種世界性的趨勢， DAO 已經在實現密集的價值交換的基礎上建立了一個各方積極參與的 P2P 網絡。

如上圖所示，根據 Gitcoin DAO 發佈的投票授權數據的拼接，每個節點是一個投票者，每個邊是一個授權交易，投票授權數據已經形成了一個巨大的交易網絡。

DAO 常用工具之間受歡迎度排名

根據調查結果，最受歡迎的 5 個 DAO 分別是 Bankless、Gitcoin、Index Coop、DAOSquare、dOrg；各個 DAO 用於協調的工具主要是 Discord、Twitter、Telegram、email、Snapshot；治理的工具根據受歡迎程度分別爲 Snapshot、Gnosis Safe、Compound、DAOStack、Aragon；DAO 的類型分爲 NFT 型、社交型、投資型、協議型、服務型等幾種類型；DAO 的資金來源分別爲代幣銷售、NFT、投資者、服務、會員會費；DAO 成員的報酬的計費模式主要爲協調型、基於項目的賞金、其他+小費、按小時計算；DAO 成員的每月的薪資最多在 1000 至 3000 美元之間，其次爲不到 1000 美元、3000 至 5000 美元、5000 至 7000 美元還有一些沒有薪資；DAO 參與者的國家分佈在中國、美國、印度、香港、加拿大；DAO 的角色分別爲社區建設、治理、運營、營銷、發展。

調查多樣性

在此次調查中，DAO 成員的年齡和性別具有多樣性，調查中大多數受訪者是 20-40 歲的男性。

DAO 疲勞

少數高度參與的 DAO 組織的成員存在 DAO 疲勞，大多數調查對象在 1 或 2 個 DAO 中，但對於在 3 至 6 個 DAO 中的少數人來說，存在被不同方向問題拉扯的情況，參與者超過兩個 DAO 時將不再那麼有意義。

DAO 的抽象層次

在 DAO 生態系統中有幾個關鍵的抽象層次：L1 生態系統、DAO、創造者。每個抽象層次的互操作性將如何發展尚不清楚。

L1 生態生態系統間的協調

DAO 之間的資源協調

DAO 內部的資源協調

其他結論

截至 2021 年 9 月，生態系統中的許多 DAO 擁有數十億美元的資本和數百名創造者爲他們工作。

大多數調查參與者認爲，DAO 是未來。 反之，少數受訪者持懷疑態度。

在 DAO 的世界裏，還有很多需要改進的問題，例如合規、協調、福利、招聘和留住人才、收入波動等。

對於一些參與者來說，在傳統組織中存在一種找不到的成就感、意義和目的現象，而在 DAO 中有吸引力的地方在於成員由所有權賦權，並且能夠站在技術和文化的前沿。

DAO 目前還處在早期階段，重點關注 DAO 的治理、運營和社區建設，DAO 的系統和流程完善將會帶來放大效應。

DAO 是非常容易成立的，與需要公司章程、法律知識和批准的公司形成鮮明對比。

DAO 不是一個可靠的收入來源，收入的穩定性是 DAO 中的一大痛點。

觀點

我們不爲 DAO 工作，我們爲大家工作，最起碼是爲自己工作，DAO 就是我們，我們是 DAO，DAO 就是一切。

DAO 是我們需要的缺失的經濟工具，以振興社區生活，使人們再次團結起來，公司有股權作爲其強大的工具，使公司生活佔據瞭如此多的空間，政府有貨幣作爲其強大的工具，使政治生活主宰一切，DAO 和它們的代幣是拼圖中缺失的那一塊。你需要加入一個 DAO，這樣你就可以塑造下一步的發展了。

——@Niran，社區共享的配套基金 Panvala 創始人

DAO 作爲多組織網絡出現，由人、團隊、組織、社區和工具組成的，代表了人類組織、協作和彼此激勵以實現其個人和集體目標的巨大範式轉移。

最有趣的是我們新近重新發現的構建系統的能力，在這種系統中，參與者爲了他們自己的共同利益而行動。

——Auryn Macmillan

毫無疑問，DAO 將定義人類協調的未來。計算機、互聯網和加密貨幣的發明都只是我們仍在共同走過的漫長旅程中的幾步，而下一步就是 DAO。

想到所有這些事情都發生在不到一生的時間裏，真的讓人看到我們在這個旅程中還很早，儘管它對人類產生了難以想象的影響，而且它將在未來的幾代人中繼續產生影響。

現在沒有什麼行業比 DAO 更有成就感、更令人興奮、更有價值，而我們纔剛剛開始。

—— @META_DREAMER

DAO 有許多形式，圍繞它們的很多炒作都很愚蠢，但社區管理基金的概念是永恆的，也是強大的。我期待着看到那些讓人們在各種社區中擁有更多代理權的項目不斷髮展，以適應各種不同的使用情況。

—— @leighcuen