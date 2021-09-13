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如何用簡單的框架來篩選 NFT 藝術品投資標的？

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最重要的過濾器應該始終是：長期來看，該項目是否可能成爲資本流入和社會認同自我加強的謝林點？

撰文：Yeastydough
編譯：Perry Wang

NFT 藝術生態系統將繼續存在——它會遭遇起起落落，但它會一直存在，且發展速度一定比您預期的更快，而且在資本化方面超越實體藝術市場。

這是因爲：藝術、極端流動性和經濟激勵三者結合，將從根本上改變藝術的本質——稍後我會詳細介紹。

從長遠角度來看，我相信將會有前所未有的海量資本進入這一生態系統。不過在短期內，我最大的擔憂是流動性不足和供過於求。由於篩選增幅過快，超過了新資本進入這一生態系統的速度，流動性不足和供過於求的組合，可能會導致流動性出現嚴重缺口。

不過沒關係。請繼續持有！

但是你可能會問。 應該把資本配置在哪裏？

我相信，如果你有一個很好的 NFT 篩選框架，會讓你的手中持有讓你開心的 NFT，而不是留下價值低廉讓你心碎的藏品。在資本和注意力因供過於求而過於分散的環境中，這一點尤其重要。

一個好的篩選框架的優點

一個好的篩選框架可以讓你忽略大多數項目，專注於自己的下注，從而節省時間。

對我來說，一個好的篩選框架看起來就像一個過濾器的層次結構。過濾器有助於讓一個人的方法系統化，來預測什麼會是有價值的，這樣就可以過濾掉其他一切雜質。我根據預測器的可靠性，對過濾器進行了排序。

  • 最優過濾器 → 最可靠的長期價值預測指標
  • 最差過濾器 → 最不可靠的長期價值預測指標。

最重要的、最重要的過濾器應該始終是：

長期來看，該項目是否可能成爲資本流入和社會認同自我加強的謝林點（Schelling point）？ 例如 CryptoPunks、Autogylphs、Fidenza、BAYC。

下面框架中的所有內容都將有助於回答上述問題。

框架

1) 這是否是個具備突破性的項目？

換句話說，該項目是否在 NFT 的文化或技術演變中發揮了重要作用？ 一些突出的例子包括 Autoglyphs （以太坊平臺上的第一個鏈上生成藝術）、Fidenza （第一個突破性長尾生成藝術）和 CryptoPunks （第一個取得成功的頭像項目）。


從長遠來看，新類別的突破性贏家將吸引到資本和關注。提示：生成藝術將是一個龐大的類別。

2) 收藏品是否具有可信度 / 合法性？

相關 NFT 系列背後是否有傳奇藝術家、DAO 或其他可信度高的來源？（例如：Art Blocks/AB 的策劃、Axie、Deafbeef 等）

同樣重要的是，個人 / 實體積極推動項目向前發展，建立社區，並普遍提高項目的合法性。而不僅僅是發佈它之後，爲了另一個項目而將它輕易放棄。

The Chromie Squiggle 是 Art Blocks 策劃的第一個項目，創作者是 Snowfro

旁白：我相信 ArtBlocks (AB) 已經成爲一個謝林點，將吸引資本和外界關注的自我強化流入。AB 能夠在如此短的時間內吸引到如此多的關注確實是不同凡響的。人們像玩電子遊戲一樣強烈、持續地「玩 Art Blocks」。這是一個強烈的信號。

3) 所有權是否會伴隨着激勵或效用？

隨着 NFT 的發展，創作者會發現有趣的激勵機制，刺激他們設計作品。一個例子是向現有持幣者免費贈送（例如，所有 CryptoPunk 持幣者都收到了一個免費的 Meebit）。另一個例子是在 DAO 中提供所有權的 NFT。在某些時候，一個系列中的單品可能會形成一個微型經濟體。

Dmitri Cherniak 的「Eternal Pump」

Dmitri Cherniak 的 Eternal Pumps 只有 50 個。很快，只有這些 NFT 的持幣者纔有機會鑄造他的新項目 Wrapture。但是如果其中任何一個 NFT 賣出，他將立即大量供應 這一 NFT，封頂數量爲 666。

Punks Comic NFT 在其 DAO 中代表所有權

旁白：對於可能會這樣做或已經爲持幣者這樣做的創作者 / 項目，有人可以幫我整理一份電子表格嗎？

4) 項目的收藏性如何？

收藏性是一種應該在多個層面上感受到的品質——整個系列、系列中的子類別以及單個作品。

其中的關鍵是最大限度地提高多功能性，同時保持分類的便利性。我們對這兩件事進行一下分解：

  • 多功能性：大量的驚喜，每一件都感覺特別或獨特，還有一些極爲罕見或有神奇的感覺。

Tyler Hobbs 的「Fidenza」系列。分別是第 #53, #90 和 #76 號鑄幣

同樣是 Tyler Hobbs 的「Fidenza」系列。 分別是 #938, #314 和 #367 號鑄幣… 這些 NFT 都是由同一種算法得出 …………

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