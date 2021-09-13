【國民退休好保險高峰論壇】產官媒談退休論保險看未來！

五月中旬 COVID-19 病例快速增加，全國進入三級警戒，打亂了每個人的生活步調，很多人的短期計劃被迫暫停，有些長期計劃也必須改弦易轍，但是退休規劃或家庭保障，仍是大多數人必須面對的人生課題。因為台灣即將邁入超高齡社會，活得太久的人，退休後沒有工作收入的日子可能超過二十年，卻無力負擔養老所需；而國人平均身故給付僅一九○萬元，只夠走得太早的人留給家人兩年的基本生活費！

其實退休規劃與保險保障從來不是國人陌生的議題，理財工具與保險種類也從不匱乏，那麼問題出在那裡？有什麼解決方法？

金管會推動的「退休準備平台」和內建的「保障型保險商品平台」的一站式服務，可能是解方之一。

相較於傳統的下單或投保方式，民眾可以在這個易懂、易用、易選、易操作的網路平台同時完成退休理財規劃與建構保險保障。

與人的接觸飽受疫情衝擊之際，此類網路平台更是自主投資與投保的必要選項。

現代保險雜誌主辦、現代保險教育事務基金會協辦的【國民退休好保險】高峰論壇，特別邀請重量級產官媒，討論台灣的退休保障大未來！

受邀致詞的金管會主委黃天牧表示，我國將於二○二五年邁入超高齡社會，退休準備對國人之重要性與日俱增，金管會二○二○年十二月公布「資本市場藍圖｣」，由集保結算所規劃、基富通證券執行，建置結合投資、保障與公益三大目標的「退休準備平台」，提供國人一站式退休理財規劃與保險保障服務。

低利率環境下，國人偏好儲蓄性質保險商品，排擠購買保障型商品之保費預算，導致保險基本保障不足。

「保障型保險商品平台」整合各保險公司所提供簡單、保費相對便宜、基本保障為特色的保險商品，經由該平台可快速選擇適合自己的保險商品，以易懂、易用、易選、操作簡便的網路投保方式來完成投保，亦可在「退休準備平台」的退休教育專區，瞭解保障型險種及保障範圍，獲得保險金融小常識。

黃天牧希望藉由這次「國民退休好保險論壇」及與會貴賓的經驗分享，使國人及早規劃老年經濟生活所需，進一步了解保障型保險的重要，滿足國人基本保險保障需求，使保險充分發揮分散風險、保障生活安定之功能。

保險局局長施瓊華：兩大原因導致國人保險保障不足

依據壽險公會統計，二○二○年國人平均每人的身故給付僅一九○萬元，對照行政院主計總處公布的二○一九年我國家庭平均每戶消費支出為八十二．九萬元，顯示國人保險保障明顯偏低。

「家庭經濟支柱若發生不幸事故，一九○萬元只夠全家兩年的基本生活費用，家人頓失依靠情況下，將使家庭陷入經濟困境，因此買保險注重保障的觀念，格外重要。」施瓊華談起保障型保險商品平台的緣起。

施瓊華認為，兩大原因導致國人保險保障不足。「一是民眾對保障型保險商品認識不足，二是找不到投保管道。」她指出，消費者對保險的認知，主要來自業務員，業務員基於所屬公司的商品策略或報酬誘因等因素，招攬時不一定能完全以客戶所面臨的風險及保障缺口為規劃重點，反而可能向消費者招攬公司或個人想要行銷的保險商品。

有鑑於此，金管會保險局於「保障型保險商品平台」設置各家保險公司專屬網頁的連結，讓民眾對於保障型商品有更多的認識，滿足國人基本保險保障需求。

臺灣集中保管結算所董事長林修銘：投資＋保障退休準備更完善

「好享退著重於退休準備的投資規劃，但隨著國人平均壽命已超過八十歲，愈活愈長壽下保障也不容忽視，」林修銘認為，台灣高齡社會在即，退休準備除了投資，保障更是不能忽視。

基富通證券（股）公司總經理黃致淵：線上基金領導品牌跨足保險大平台

作為國內最大的線上基金交易平台，談起成立的初衷，黃致淵說，「為提供國人方便、快速及費用低廉的基金投資管道，以落實普惠金融，同時也配合主管機關，長期推廣定期定額、紀律投資的觀念，讓民眾知道退休準備的重要性。」

保險事業發展中心總經理簡仲明：集結保障型商品消費者選擇更便利

簡仲明表示，第六回經驗生命表於今年七月一日實施，而「保障型保險商品平台」則規劃於今年下半年上線，因此，屆時平台上的商品，都將以第六回經驗生命表訂價。

人壽保險商業同業公會副理事長暨富邦人壽總經理陳俊伴：保障型商品回歸保障最基本精神

陳俊伴表示，「保障型保險商品，可說是保險規劃裡最基本且必要的保障，不論是一般終身壽險、定期壽險或意外險，透過保險的損害填補及風險控管，協助個人或家庭分散人身的風險。」

現代保險教育事務基金會董事長暨《現代保險》雜誌發行人林麗銖：平台貼近「滑世代」需求保險教育向下紮根

林麗銖表示，針對出生在網路的滑世代，平台應更能符合他們的需求，「從年輕時期就建立正確保險觀念，好好運用保險，讓保險教育往下紮根。」透過保障型商品平台的推動，將有助於扭轉國人過度倚賴儲蓄型商品的習慣。

人壽保險商業同業公會常務理事暨國泰人壽執行副總經理林昭廷：保障型保險像蓋房子打地基穩固基礎才不會倒

「保障型保險可以說是保險規劃的基礎，就像蓋房子打地基一樣，要有穩固的保障基礎，房子才不會倒塌。」林昭廷認為，須具有低保費、高保障特性，且可以小保費來規避大風險的商品，就是保障型商品。

新光人壽總經理黃敏義：線上線下合作迎接壽險保障共好時代

平台大舉上線後，黃敏義認為對業務員收入和網路投保業績不但不會影響，反而是創造雙贏的契機，「目前看來，並不會影響到保險業務員的業務，反倒是共享、共好的概念。」

台灣人壽莊中慶總經理：引領網路投保創佳績看好平台發展潛力

積極發展網路投保業務的台灣人壽，二○二一年第一季網路投保業績創下全業界之冠，「壽險業者積極投入，也是看好數位發展可以帶進新的機會與潛力商機。」莊中慶說。

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來源：《現代保險雜誌》 391/392 期

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