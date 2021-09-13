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這九張保單勇奪二〇二一最佳商品創意獎

現代保險雜誌
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現代保險雜誌九張保單商品創意獎

文●何楷平

每屆【保險信望愛獎】頒獎典禮中，最具話題的非「最佳商品創意獎」莫屬。這回，各家產、壽險公司，無不卯足全力、費盡心思，搬出過去兩年的創新結晶，就盼能角逐這項兼具創意、專業、前瞻、趨勢的重要獎項。而今年角逐的商品件數更是歷年之最，讓評審委員大傷腦筋，最後共有九張保單，奪下這份榮耀，其中產險組有四張，壽險組有五張。

從這九張榮獲「最佳商品創意獎」的保單，不難看出保險業關注社會問題的風向，同時，更展現保險商品在金融科技運用的落實。

以下分別按產險組、壽險組，並依公司筆劃排序，簡單介紹今年的得獎商品。

透過頒發「最佳商品創意獎」，期許所有保險業者，都能夠洞察風險趨勢，展現前瞻性的眼光，為研發各種更具特色、對消費者更有效益的創新保單，而持續努力加油！

 

首創！全台第一張地政士專業責任保險

旺旺友聯地政士專業責任保險

在「有土斯有財」根深蒂固觀念的台灣，買房購屋是許多人的人生目標，在土地、房屋等不動產所有權或相關權利的變動，屬於非常專業的領域，因此土地代書──地政士就是非常重要的角色。

市面上不乏特定職業的專業責任險，但始終沒有針對地政士開發的專業責任險。這張保單是全台首張地政士專業責任保險，針對地政士執行業務提供責任轉嫁的保障。

 

全新大數據計費模型事故影片自動上傳

明台產險車聯御守 UBI 汽車綜合保險

根據交通部統計，台灣有高達 8 成車主使用行車紀錄器。行車紀錄器不只可以蒐集駕駛人的行為及數據，作為保費優惠的依據，透過行車紀錄器上傳車禍事故當下的影像照片，更能減少理賠爭議。

這張保單引進日本最新保險科技，利用全新大數據計費模型，搭配保單提供的專屬行車紀錄器，事故發生時會主動偵測，自動上傳事故影片，駕駛人按下通知按鈕，就能快速申請理賠。此商品結合保險科技，又可簡化理賠流程，未來市場表現值得關注。

 

有開才付錢！首創「使用者付費」帳戶式車險

國泰世紀產物 ETC 高速公路碰撞事故費用補償保險

傳統車險，就算平常很少開，還是要付一整年的保費。這張保單首創以「里程計費」有開才付錢，回到真正的「使用者付費」。保戶先購買 5,000 公里，實際開多少公里，就抵扣多少公里，保單屆期，里程數若未用完，保險公司會自動退費，落實使用者付費的精神。

這張保單針對高速公路使用者提供保障，車輛進入第一道收費門，才開始計算公里數。突破以往商品的設計邏輯，增加碎化片的創新理念。

 

首張企業防疫保單促進勞資關係和諧

富邦產物企業防疫薪資費用保險

這是全台第一張「以企業主為保障對象」的防疫保單。若員工因感染法定傳染病而隔離治療、或接觸染疫者而經主管機關要求隔離，企業主在員工隔離期間的薪資費用，就可從此保單獲得保障。

對員工來說，染病或隔離期間可獲得實質薪資，免除經濟壓力；對企業主來說，在員工住院或隔離期間，可減緩薪資成本負擔。此商品，在防疫之虞，更能有增進勞資關係和諧的功能。

 

醫材換置手術也理賠！給付範圍創新

三商美邦人壽享優值終身健康保險附約

台灣邁入高齡社會，醫材換置手術機率增加，但手術費用高，市場上大多只有提供特定醫材（如人工髖關節、人工水晶體等）的保障，而這張保單除了常見特定醫材，更將醫材換置手術也納入保障範圍，提供定額的保險金給付。

由於是附約，所以不必受限於必須同時購買壽險（主約）和醫療險，可將預算專注在醫療保障缺口，針對預算有限的消費者，提供拉長繳費年期、降低單次繳交保費的方案，以減輕消費者的負擔。

 

糖尿病外溢保單用科技鼓勵糖友自我照護

南山人壽 Hold 助糖定期醫療保險

糖尿病為國人十大死因之一，糖尿病雖然不會立即致命，但併發症易導致失能，讓糖友不是買不到保險，就是保費高得嚇人。

這張保單是少見具有外溢效果的糖尿病弱體保單，專為糖友設計的健康管理機制，引導糖友透過飲食、運動、糖化血色素等積分數據，作為保費折減的依據，並預防併發症發生，聚焦糖友頻繁使用的基礎醫療，提供較合理可負擔的保費。此外，亦提供意外身故保險金，讓糖友多一層保障。

 

獨創失智實物給付唯一失智外溢保單

國泰人壽憶樂活認知功能障礙終身健康保險

一般失智型保單，大多僅能選擇保險金給付，但失智照護的複雜遠高於其他失能狀況，除了金錢上的支持，照顧者（家屬）更需要專業的照顧諮詢和服務。這張保單除了給付保險金，也可選擇實物給付，由保險公司與優質的居家照服廠商聯盟，讓照顧者在短期內可以取得合適的照顧服務。

此外，搭配健走享保費折減的外溢機制，鼓勵保戶透過運動預防失智，達到事前預防的效果。

 

首創空汙保單為呼吸風險誕生的商品

新光人壽非常安心醫療終身健康保險

這是一張專為「呼吸」而設計的商品，「空氣汙染」僅次於吸菸、飲食、肥胖，是世界第四大死因，人可以不吸菸、控制飲食、降低肥胖機率，但卻不能不呼吸。該保單針對因「呼吸系統」以及「循環系統」疾病，強化疾病住院以及手術醫療保障，提供呼吸系統及循環系統 219 項特定手術加倍給付，給付倍數最高可達住院醫療日額 146 倍，同一次住院最高提供 30 日的日額加倍給付。在氣候加速變遷、空汙持續惡化的現代社會，是少數具有前瞻性的保險商品。

 

保障＋照護雙重防護照顧到終老的癌症險

遠雄人壽愛無限 A 型防癌照護終身健康保險

以「一張癌症險，擁有全方位防護網」為目標所設計的終身型癌症保單，相較於市售癌症險著重於「治療癌症時」的醫療費用補償，這張保單除了提供治療期間的費用，癌症出院後的照護開銷，也涵蓋在保障範圍。

擁有雙重防護的癌症險，補足健保無法提供「長期治療癌症而無法工作的薪資損失」以及「長期居家療養所造成的花費」，且保障到 98 歲，相較國人壽命 80.9 歲來看，可說是一張照顧到終老的癌症險。

 

～精彩全文與圖表請詳見 9-10 月號（393/394 期合刊）現代保險雜誌，或請訂閱現代保險雜誌（https://www.rmim.com.tw/bookstore/


 

來源：《現代保險雜誌》 393/394 期
更多精彩內容請至 《現代保險雜誌》

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