電子熄火、傳產接棒 台股量縮跌28點收17446點險守季線

台股今 (13) 日震盪走跌，一度失守季線，電子族群表現積弱不振，新 iPhone 問世前夕，蘋概股卻普遍回檔，不過，鋼鐵、水泥、百貨股等接棒成為盤面人氣指標，金融族群也奮力撐盤，終場仍不敵賣壓，指數下跌 28.26 點，收在 17446.31 點，成交量仍低迷，僅 2526.95 億元。

晶圓代工龍頭台積電今天震盪走低，終場跌幅逾 1%，收在 615 元，失守短均；聯電翻黑下挫逾 2%，收 66.8 元；世界先進開盤後衝上 177 元新天價後，隨即湧現賣壓，股價狂瀉，終場跌逾 6%，收 162 元。

蘋果將於台灣時間 15 日凌晨舉行新品發表會，iPhone 13 新機呼之欲出，不過，蘋概股今天未見慶祝行情，鴻海、台達電下挫 1-2%，穩懋、宏捷科跌幅擴大至 3-4%，華通、金像電、台光電、順德、景碩等賣壓都相當沉重。

富邦金控累計前 8 月稅前獲利衝破 1400 億元，每股賺 11.69 元，與純益同創新高，在買盤追捧下，今天放量大漲逾半根停板，一度衝上 82.2 元，終場收 81.4 元，收復所有均線，國泰金、台新金等也有 1% 以上的漲幅。

中鋼周四 (15 日) 將開出 10 月、第四季盤價，法人看好旺季需求更加強勁，預期上漲機率高，帶動中鋼今日股價挺升，漲逾 2%，站上 40 元關卡，創波段新高，鋼鐵股行情強強滾，包括東和鋼鐵、中鋼構、豐興、海光、彰源等多檔漲勢也相當凌厲。

中國雨季結束，水泥價格逐漸回升，市場看好西進的台廠營運可望加溫，並逐月成長至年底，台泥、亞泥雙雄今天股價勁揚逾 2%，信大、嘉泥均大漲逾半根停板。

受惠宅經濟商機，二大電商業者富邦媒、網家近來漲勢凌厲，加上政府宣布振興五倍券納入電商平台，法人看好第四季傳統旺季，業績可望大躍進，富邦媒今天股價開低走高，大漲逾 8%，一度站上 2000 元大關，東森國際旗下轉投資東森購物也沾光五倍券題材，今天股價跳空漲停，網家則漲多拉回在盤下震盪。