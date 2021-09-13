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〈台股盤後〉電子傳產兩樣情 原物料股連袂漲維繫多頭火種

鉅亨網記者王莞甯 台北
傳產原物料族群連袂漲，有助匯集多頭人氣。(鉅亨網資料照)
傳產原物料族群連袂漲，有助匯集多頭人氣。(鉅亨網資料照)
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傳產不鏽鋼鋼鐵盤後鋁價鎳價

台股今 (13) 日持續陷入狹幅量縮整理格局，惟最後一盤湧入 130 億元大單使指數收斂跌點 17 點，終場下跌 28.26 點至 17446.31 點，成交值續萎縮至 2526.96 億元，法人指出，傳產原物料族群連袂漲，有助匯集多頭人氣，預料在中秋連假前，仍將呈現具業績題材的中小股輪動態勢。

受到鋁價最新報價衝上 2008 年以來最高的帶動，相關個股受到買盤追捧，廷鑫漲停，第一銅漲逾 4%，電線電纜族群也受到激勵連袂走強，億泰、華榮均漲超過半根停板，宏泰漲逾 4%，合機和大亞漲 2% 之上。

同時，隨著鎳價突破 2 萬美元創下 7 年來新高，不鏽鋼族群再度轉強，千興漲停，精剛、有益均漲超過 7%，建錩和彰源漲逾半根停板，大成鋼和榮剛漲逾 3%，允強和新鋼漲 2% 之上。

受到不銹鋼族群的激勵，鋼鐵股同步歡呼，中鋼構漲停，久陽漲 9%，春源漲 8.5%，聚亨、海光、燁輝、東和鋼鐵、春雨、榮剛、豐興和官田鋼均漲逾 3%。

在原物料價格上漲的帶動下，水泥族群表現也不俗，信大大漲 7%，嘉泥漲 6%，幸福和東泥均漲 4%，台泥、環泥和亞泥等漲逾 2%。

反觀日前表現相對強勢的電子股遭獲利了結賣單摜壓，祥碩遭摜至跌停，創惟、世界也大跌 6%，光罩、新唐均跌超過 3%，環球晶、台勝科、世芯 - KY 和聯電等均跌逾 2%。

而砷化鎵族群也處在弱勢整理，穩懋、全新和宏捷科均跌 4% 上下。

從大型權值股來看，研華跌逾 4%，日月光投控跌 3%，聯詠和台達電跌 2%，南亞科、亞德客 - KY、鴻海和台積電均遭壓在盤下，壓抑了多頭氣勢。

統一投顧表示，周三台指期結算和中秋連假將至，不確定因素增多，預期加權指數空間有限，類股表現分化，

元大投顧則認為，從技術面來看，月線開始扣抵低指數區，支撐力道日益轉強，多頭只要能力守月線，日後皆有機會重返榮耀。

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