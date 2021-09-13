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華景電承銷價訂為125元 預計9/29掛牌上櫃

鉅亨網記者王莞甯 台北
華景電承銷價訂為125元。(鉅亨網資料照)
華景電承銷價訂為125元。(鉅亨網資料照)
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申購競拍新股掛牌華景電咖啡富邦證

富邦證券輔導的華景電通 (6788-TE) 上櫃前競價拍賣於今 (13) 日完成競價開標，最低得標價格為每股 180 元，最高得標價格為每股 200 元，得標加權平均價格為每股 183.93 元，承銷價訂為 125 元，預計 9 月 29 日掛牌。

富邦證資深副總經理吳春敏表示，華景電辦理競價拍賣股數 2139 千股，公開申購股數為 584 千股，參與投標的合格標單共 1977 筆，以美國標方式決定競拍得標價格。

而本次華景電辦理公開申購價格為 125 元，9 月 15 日至 17 日為公開申購期間，9 月 23 日為公開抽籤日，預計 9 月 29 日掛牌。

富邦證指出，華景電除持續專注於半導體產業外，透過本業相關自動化設備設計開發的技術與經驗，延伸到咖啡烘豆自動化設備領域，多角化經營跨足咖啡事業，並順利開發出智能烘豆機及咖啡調配 APP「玩烘豆」等相關新產品，期望未來能為該公司整體營運注入新的成長動能之一。

華景電上半年營收達 4.63 億元，毛利率 51.7%，營益率 28.2%，稅後純益 1.03 億元，每股稅後純益 3.25 元，產品以 AMC 防治設備為主，營收比重達 81%，RFID 系統則達 16%，其他約 3%。

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