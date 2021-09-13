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永豐實競拍得標均價55.38元 公開申購承銷價訂52元

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
永豐實競拍得標均價55.38元 公開申購承銷價訂52元。(鉅亨網資料照)
永豐實競拍得標均價55.38元 公開申購承銷價訂52元。(鉅亨網資料照)
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永豐實競拍公開申購承銷價

永豐實 (6790-TW) 今 (13) 日宣布，初次上市股票承銷案已完成競價拍賣，得標加權平均價為 55.38 元，公開申購承銷價為 52 元，預計於 9 月 15 日起為期 3 天辦體公開申購。

永豐實初次上市股票承銷案採 80% 競價拍賣、20% 公開申購方式辦理，辦理競價拍賣總計 16000 張，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，本次參與投標的合格標單共 1915 筆，得標筆數 1140 筆，今天上午已於證交所經由公開方式完成電腦開標作業，順利拍賣成功，得標加權平均價為 55.38 元。

依法規定，永豐實的最低承銷價 (亦即競拍底價) 為 44.07 元，若依其得標加權平均價格計算並以最低承銷價格 1.18 倍為上限，本次辦理公開申購價格為 52 元。公司辦理公開申購股數計 4,600 張，將於 9 月 15 日至 9 月 17 日進行為期 3 天的申購日，9 月 23 日將公開抽籤。

永豐實 2021 年上半年合併營收 50.17 億元，稅後純益 6.75 億元，較去年同期成長 5%，上半年每股純益 (EPS) 達 2.76 元，為同期新高紀錄。永豐實自 2018 年起，近三年度每股純益為 0.66 元、1.92 元及 6.12 元，透過持續推出新品、產品組合優化、調整銷售模式，挹注獲利持續成長，營運表現亮眼。

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