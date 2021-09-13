1.5萬元就可投資莫德納、BNT！首檔免疫醫療ETF開募倒數

國內首檔免疫醫療 ETF 即將問世，富邦投信今 (13) 日表示，看準新冠疫情疫苗商機、生技產業的創新革命，以及癌症療法的龐大市場，本週三 (15 日) 起展開富邦基因免疫生技 ETF(00897-TW) 募集，該 ETF 是國內首檔免疫醫療 ETF，莫德納、BNT 都入列前三大持股中，最低門檻只要新台幣 1.5 萬元，就可投資全球先進醫療技術產業。

富邦基因免疫生技 ETF 擬任經理人沈誌棠指出，新冠疫情之後，各國政府出現「搶疫苗」的趨勢，此也創造了 Moderna、BioNTech 等疫苗概念股大漲的投資機會；各國政府紛紛了解，除了科技產業以外，生技產業也會是未來發展重點之一。

此外，長期人口老化的趨勢逐漸到來，各種退化疾病問題將接踵而至，隨著第三波醫療技術的革新，諸多尖端醫療方法如癌症免疫醫療、基因醫療，在專家的努力之下逐步邁進，未來終究會需要更精細的手段、更複雜的技術面對疾病；面對醫療事業的發展，在未來 mRNA 疫苗技術、癌症免疫醫療、基因編輯技術相關投資機會，將在第三波醫療革新的浪潮下湧現。

沈誌棠表示，富邦基因免疫生技 ETF 追蹤指數為 NYSE FactSet 全球基因免疫生技指數，該指數透過大數據資料庫，並透過明確的投資策略輔以分散式的權重配置，投資在目前最夯的疫苗概念股比重有 4 成，且成分股單一股比重上限為 4%，相較投資單一個股，波動度較為穩定。

沈誌棠說明，NYSE FactSet 全球基因免疫生技指數對應了全球與基因醫療、免疫醫療、生技製藥相關的產業趨勢。該指數首先會在全球 43 個國家的股票中經由市值流動性篩選出股票母體；第二步經由 FactSet 產業分類系統挑選出與基因醫療、免疫治療相關領域的企業。第三步透過大數據資料庫計算股票池中企業的關鍵字分數，最後依照關鍵字分數取最高前 50 成為成分股。

疫情後隨著新冠疫情帶來的疫苗搶購潮及科技浪潮，該指數表現亦不亞於 Nasdaq 指數，自 2019 年底至 8 月底上漲約 80%，沈誌棠認為，這顯示除了科技股以外，生技醫療產業在上中下游的支持下或可成為投資人另一項投資主題。另以資產配置的角度分析，基因免疫生技指數與美股大盤相關性約為 60%，在具備優異的報酬以及與大盤表現中度相關的背景下，亦可提供投資人在主流的科技投資市場下一定程度的風險分散效果。