變種病毒牽動Q4投資脈動 瞄準兩題材趨吉避凶

Delta 變種病毒擴散為經濟復甦帶來不確定性，引發市場震盪，相較於今 (2021) 年上半年資金聚焦在漲價題材，針對第四季投資策略，投信法人認為，因應後續疫情的不確定性，第四季全球股市及產業配置建議聚焦科技成長、以及低波動概念 ETF 等兩大題材，以長線保護短線的方式因應市場波動。

復華投信表示，因變種病毒威脅，加上高盛等投行調降美國今年的經濟成長率預測，衡量市場風險的 VIX 恐慌指數近期單日漲幅逾兩位數的頻率提高，不過以科技股為主的那斯達克指數仍維持多頭走勢。美股財報季接近尾聲，據統計近九成企業獲利優於市場預期，市場法人持續看好具高成長及獲利能力的科技股表現。

也因為有基本面撐腰，據基金資金流向統計機構 EPFR 統計，近一周資金淨流入全球科技股票型基金 24.5 億美元，買超力道創今年 3 月以來新高，且為連十周買超，同步帶動科技股票基金績效表現近期引領全球股票型基金多頭走勢。

復華全球物聯網科技基金經理人林子欽表示，因疫情爆發，無實體接觸的網路購物、居家辦公及學習等新商業模式逐漸普及，進一步加速物聯網趨勢發展，加上消費性電子旺季來臨，增添科技股基本面及題材面動能，因應接下來可能的市場震盪，選股邏輯將以具有獲利成長來保護高評價的風險，看好電動車、新能源、半導體設備，以及企業運作雲端化等軟體應用表現。

元大投信 ETF 研究團隊也表示，部分投資人擔心隨著歐美陸續解禁，可能衝擊晶片需求量，然而從今年初各國陸續接種疫苗，經濟紛紛重啟，全球 5G 浪潮不因疫情停歇，且品牌大廠即將有新 5G 手機問世，第三季正逢電子股旺季與除權息行情，以電子股為主的台股有望延續成長動能。

元大投信 ETF 研究團隊進一步指出，美國總統拜登簽署為期八年的 1.2 兆美元基礎建設協議，將對鋼鐵、營建等傳產類股和 5G 發展類股帶來明顯助益。台灣身為 5G 關鍵零組件製造重鎮，半導體製程享譽國際，同時傳產類股中的大成鋼亦是北美最大不鏽鋼通路商，預料台股長期將受惠美國基建政策。

元大投信 ETF 研究團隊表示，全球景氣復甦，傳產類股近期表現強勢，但財報優異的電子股也不可偏廢，今年類股輪動行情料將延續。電子股旺季、除權息行情和美國基礎建設方案等三大利多助攻，台股長多行情可期。

然而印度 Delta 變種病毒株襲台，且疫苗覆蓋率仍低，疫情仍可能再度干擾市場，元大投信 ETF 研究團隊建議，可布局高息低波 ETF，掌握股市震盪向上的投資機會。

以元大台灣高息低波 ETF(00713-TW) 為例，追蹤的臺灣指數公司特選高股息低波動指數歷經 2018 年第 4 季中美貿易戰和去年第 1 季新冠疫情等事件影響，表現較台灣加權股價指數相對抗跌，同時事件後一季的反彈能力也相當突出，破除「低波動，漲不動」的迷思。今年以來疫情反覆干擾台股，該指數表現仍舊亮眼，截至 9/7 報酬率來到 21.08%，打敗台灣加權股價指數的 20.95%。

