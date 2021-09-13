 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

縮表引恐慌 8月投信基金規模續震

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
(圖：Shutterstock)
(圖：Shutterstock)
Tag
基金投信投信基金投資理財投資理財第一金投信科技股景氣縮表

美國即將收緊貨幣政策、全球疫情持續蔓延，造成 8 月國內投信基金規模連續 2 個月下滑。法人表示，在聯準會政策上路前，市場將反覆測試平衡點，因此建議投資人理性看待，聚焦有基本面支撐的景氣循環股，或中長期趨勢明確、具成長性的創新科技股。

根據投信投顧公會資料顯示，截至今年 8 月底為止，投信整體基金規模為 4 兆 8426 億元，較 7 月微減 69 億元，減幅 0.14%，雖然規模為單月第 3 高，但在不確定因素增多之下，已連續 2 個月減少。

按類型區分，8 月增長最多的是國內股票 ETF 基金、跨國多重資產型基金，各增加 306 億、136 億元；另外，國內貨幣市場型基金、跨國債券 ETF 槓反型基金也各增加近百億元。而減少最多的是跨國債券 ETF 基金，大減 662 億元，其次是跨國一般債券型基金與高收益債券基金，各減約 50 億元。

第一金全球大趨勢基金經理人黃筱雲表示，美國聯準會 8 月中公布的會議紀錄，透露將在 9 月宣布縮減購債計畫，引發美債殖利率彈升，全球股、債市同遭波及。不過，隨著聯準會主席鮑爾信心喊話，加上，零售銷售等經濟數據降溫，恐慌情緒稍見平息，帶動資金回流股市，展開波段反彈行情。

聯準會將在下周召開 9 月的決策會議，並尋求達成共識。華爾街投行預期，縮減購債的起點落在 11 月。黃筱雲認為，聯準會加速且擴大縮表規模的機率不高，最有可能以中性溫和的手段執行，也就是每月縮減 100~150 億美元，分 8~12 個月結束購債。

黃筱雲指出，聯準會政策上路前，美債殖利率都將反覆測試政策調整後的平衡點，並牽動股、債等資產價格走勢，因此波動在所難免，建議投資人回歸理性看待。
 

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
第一金2892
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

left arrow
right arrow

相關新聞