【富蘭克林】美盛西方資產: 美國高收益債 受惠景氣復甦的優質資產

適逢九月多事之秋，全球投資人繃緊神經準備應對可能升高的市場波動，在諸多央行紛紛釋出調整政策的風聲後，聯準會是否推遲縮減購債計畫成為市場多頭最關心的焦點，一方面疫情延燒干擾就業及經濟表現放緩，但相較疫情爆發後景氣已有顯著改善，疊加美國政府債務違約風險等諸多不確定性，華爾街大行紛紛示警股市或將迎來相當程度回調，法人指出，根據歷史數據顯示，考量過去二十年季節性疲弱的特性，加上目前美股已連續上漲七個月，市場回調的壓力正在慢慢積累，建議有收益需求的投資人，布局可以側重基本面、有息收優勢和美元計價的美國高收益債。

信評機構惠譽 (FitchRatings) 報告表示，商業環境回暖以及有利的融資條件，均支撐企業基本面改善，帶動美國高收益債調降債信評等的情形大幅減少，尤其去年遭降評至非投資等級的債券以非金融債的航空及能源業為主，整體債市結構與 2008 年次貸引發的信用市場衝擊大不相同，在疫苗接種推動之下，這些受到最直接衝擊的循環性產業也有望率先走出新冠病毒陰霾，預期 47%BBB 級債產業有望於 2022 年復甦到疫情前水準，其餘在 2023 年後陸續恢復，看好美國高收益債受到政策支持及流動性改善，將 2021 年美高收債預期違約率自此前的 2.0% 進一步調降至 1.0%，來到八年來新低水準。

專注固定收益資產投資的西方資產副首席投資長暨共同基金經理人邁克 · 柏加南 (Michael C. Buchanan) 認為，全球經濟將保持復甦，持續關注通膨升高和短期景氣反彈開始放緩的情形，預期受益央行支持，企業基本面將繼續改善，惟許多利多因素也已經反映在評價面之上，整體估值吸引力有所降低，相對更看好財務結構佳、以及與景氣連動性高的產業債潛力，例如航空、郵輪和部分的零售產業，這些具升評機會的明日之星是目前策略上著重的區塊，在低利率環境短期不會改變之下，對收益的強勁需求將有助提高美國高收益債吸引力，從而提供表現支撐。

美盛西方資產美國高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 主要投資於美國高收益債券，占比近八成，同時搭配高品質的銀行貸款及投資等級債，平衡收益與風險，產業方面以消費債、通訊及能源債為主，積極布局受惠景氣復甦的標的，策略結合基本面分析、估值檢視及 ESG 因子進行全面分析，聚焦產業前景佳、低下檔風險，並具有評價面吸引力的標的布局。

投資專家表示，目前市場不乏高殖利率水準標的，但考量疫情、景氣及聯準會政策的不確定性，建議喜好固定收益資產的投資人，配置上可以美元計價資產為主，在利差收斂空間有限的環境之下，一方面藉由短存續期間的特性，降低潛在利率風險，同時跟隨景氣擴張趨勢，參與高收債信用評級調升後的資本利得成長機會。

資料來源: 以上提及之基金配置根據富蘭克林坦伯頓基金集團，截至 2021 年 7 月底。

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