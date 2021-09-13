果真拉鋼鐵跌中小型電子股 持續多空雙向累積資本

今天行情就是怪！指數小跌，上市櫃上漲家數也較多，但卻多數人高興不起來，因為漲得自己都沒有?！跌的都是熱門股！# 安格 (6684-TW)、祥碩 (5269-TW) 、創惟 (6104-TW)、譜瑞 (4966-TW) 、威鋒電 (6756-TW) 什麼？竟然都是上周的熱門股？高速傳輸要跌了嗎？手中有的怎麼辦? 今日節目提您。https://youtu.be/gtJoYbAum6U

今天指數小跌，１富邦金 (2881-TW)、和泰車 (2207-TW) 、中鋼 (2002-TW) 幫忙不少，但聯電 (2303-TW)、世界先進 (5347-TW) 卻下跌，投資人完全抓不到頭緒，頗有多空被雙向挨耳光的感覺。

永誠投顧徐照興分析師表示，目前國際行情還未轉強，主要是日 KD 都還是死亡交叉，要大漲不易，而費半死亡交叉有收斂跡象，可觀察何時黃金交叉！而台股 加權日 KD 還未黃金交叉，定義為 (16248 到 18034 的區間盤)，若以二分法來看 (中值在 17141) 在成交量遲遲無法放大下，接近區間上緣，應站在賣方，盤中的停損停利點就格外重要，不要抱上又抱下，白忙一場，電子類及 OTC 都死亡交叉，所以往下機率大，想做多的人可再等等！

電動車電池概念股美琪瑪 (4721-TW) 不用說，就是指標股，這檔就是「反骨」，連續幾天都跟大盤顛倒走，而今日拉尾盤若明天能續強，打破慣性，再來觀察其他電動車概念股，可不可以上攻！操作都不用急，看到甚麼做甚麼即可！

IC 設計概念股很簡單啊！台積電調漲報價，就是想要知道哪個族群是漲真的，壁面中間商囤貨，造成供需失衡，也較能評判未來設廠，咬往哪個方向走，目前景氣還在復甦階段，所以 IC 設計公司，大都能吸收成本轉嫁出去，但能吸收多久?「重複下單」的問題，年底會開始爆，當遠距教學需求，不再旺盛，當購物節拉或效性應停滯，很多漲多的 IC 設計，股價將會打回原形，自己要小心些，不要無腦一直追多。現在好壞股差異極大，操作需相當靈活，有需要幫忙的可來

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不鏽鋼 + 鋼鐵相關概念股以整理在 FB 社團，有需要的讀者，可再自行加入搜尋 (不鏽鋼概念股)，這族群上周就跟大家提醒了，今天很多股票都大漲，希望有幫到大家。

今天雖然很多個股都下跌，我們又對了，可是卻高興不起來，因為套牢的投資人將越來越多，勢必會造成層層套牢賣壓，而市場將會持續量縮，這對於往後的操作相當不利，只能提醒大家，自己操作要盯緊一些，需要尋求協助的話可用以下任何的連結，都可找到筆者。

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