桓鼎營建、電能新事業進展加速 看好第四季營運成長

桓鼎 - KY(5543-TW) 在台跨入營建業務，除取得 3.08 億元臺鹽綠能的嘉義義竹漁電共生案 EPC 統包工程，將在 10 月初結案，另有兩項公共程預計 10 月開標，桓鼎也在積極備標，若順利得標，將有助營建業務持續銜接，加上投資電池模組廠營運走強，第四季營運可望再向上。

桓鼎 8 月營收 1.86 億元，月減 7%，年增 86%，營收維持歷史高檔，除臺鹽綠能土木工程即將結案，並持續爭取公共工程，預期第四季起新併購的佐茂公司，整季營收可望納入桓鼎合併報表，法人看好桓鼎第四季起單月營收可望超過 3 億元大關。

桓鼎在原有建材事業外，也看好能源產業趨勢，除已在第二季成立能源技術團隊外，更投資佐茂公司 25% 股權，結合雙方電池研發、生產能量，加上桓鼎智慧建築的資源，投入儲能系統設計，整合建材牆板創新，積極發展儲能相關產品及應用方案，強化能源領域佈局。

據指出，佐茂在原有穿戴應用業務外，電動自行車、小型儲能及資料中心（BBU）應用產品可望持續提升，今年下半年不僅電池芯、控制 IC 取得未受缺料之苦，客戶端還在追加訂單。

桓鼎上半年，稅後純益 5704 萬元，創同期新高，較去年同期轉盈，每股純益 1.75 元。