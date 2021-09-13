全面分析元宇宙特點、應用場景與價值潛力

元宇宙不是單純的技術，它更像是一個場景，區塊鏈是其中的一個重要構成環節。

原文標題：《萬字報告丨元宇宙的價值究竟在哪，有哪些方向值得重點關注？》

撰文：MetaverseHub

1992 年，第一次經濟危機持續至此給全球帶來了極大的打擊。而在互聯網行業，網絡不再是政府和軍隊專屬的使用品。Dephi 開始爲他們的客戶提供在線網絡服務，並逐漸的從電子郵件服務發展到了全方位的網絡服務，這一年對於整個互聯網而言具有里程碑的歷史意義。

與此同時，1960 年發展的新浪潮科幻運動逐漸的演變爲了一個新的文化分支——賽博朋克。

賽博朋克與早期的烏托邦傾向的科幻小說不同，賽博朋克描繪了脆弱渺小的人類個體和高度發達的文明之間的強烈反差，充斥着暴力美學和對當時社會的反思。

而元宇宙就源於此。

元宇宙的起源

元宇宙的出處

元宇宙（Metaverse）首次出現在斯蒂芬森的科幻小說《雪崩》中，描繪了在網絡中構建的、高擬真度的虛擬社區和世界的形式。「Metaverse」一詞由 Meta 和 Verse 組成，Meta 表示超越，verse 代表宇宙（universe），合起來表示「超越宇宙」的概念，也被稱爲「超元域」。它與真實的世界毫無差別，唯一的差別僅僅是它是一份代碼協議，是平行於現實世界運行的空間。

元宇宙提出了一種可能，即當文明繁榮發展到一定階段，未來世界是物理世界和虛擬世界的有機結合。每個人都可以在虛擬世界中擁有一個「Avatar （化身）」，可以進行一切的社交與生產生活，這爲後來互聯網的發展提供了幾乎是指向性的藍圖，而《雪崩》中描繪的世界在逐漸的實現。

元宇宙讓用戶享有更加自由且公平的交互平臺，使其充滿了魅力，而互聯網技術的發展爲元宇宙的出現提供了可能性，區塊鏈技術的出現更是爲元宇宙奠定了基礎。

元宇宙是怎麼火起來的？

或許文明就是一段迭代的代碼。未來，生活與技術密不可分，那麼元宇宙爲何不早不晚在 2021 年火爆出圈？

實際上自 Roblox 上市以來，對元宇宙的討論就在持續的升溫。而將元宇宙推出遊戲和區塊鏈圈的主要是兩個大事件。

隨着元宇宙第一股 Roblox 於 3 月 10 日在紐交所上市，連日的上漲助推其市值突破 400 億美元。2021 年 4 月 13 日，世界知名遊戲開發公司，同時也是知名遊戲引擎虛幻引擎開發商的 Epic Games 宣佈獲得 10 億美金融資，主要用於開發 Metaverse。而 Epic 的另外兩個身份，一個是註冊玩家數超 3.5 億的《堡壘之夜》的開發商，另一個則是擁有 1.6 億玩家的新晉遊戲商店，作爲遊戲業界的重量級元老，Epic 在遊戲開發者和玩家中的影響力舉足輕重，而它宣佈進入元宇宙領域，也無疑是告訴全球的遊戲開發者和玩家這裏有着最令人着迷的東西。

圖爲谷歌搜索指數

2021 年 8 月 14 日，真正引爆國內互聯網、金融圈的大事件是，Facebook 的創始人扎克伯格，在接受 The Verge 採訪時也毫不掩飾自己是元宇宙的信徒，並計劃在五年內將 Facebook 打造成元宇宙公司。這樣一個全球擁有 20 多億用戶的互聯網巨頭宣佈了一個新的方向，迅速的引起了各方的關注。

圖爲百度搜索指數

此舉震驚了整個行業，雖然元宇宙還有很長的路要走，但我們似乎看到了一些未來的曙光。

如何正確理解元宇宙？

當然，絕大部分人聽到元宇宙時，可能依然一頭霧水，那我們該如何正確理解元宇宙呢？

在任何行業的早期都很難對其進行一個明確的定義，元宇宙也不例外。不同的機構給出的相關解釋似乎不盡相同，我們只能借鑑一些權威的機構和知名學者的觀點，以圖提煉出元宇宙的核心。

Roblox 在市值和用戶規模上都超過了育碧、CDRR 和 EA，並吸引了超過 1.6 億的月活用戶。作爲元宇宙行業的頭部項目，Roblox 提供了一種工具，讓創作者開發遊戲並形成一種獨特的社交模式。在其寫進紐交所上市招股書中的定義指出，元宇宙包含着八大要素，即身份、朋友、沉浸感、低延遲、多元化、隨時隨地、經紀系統和文明。也就是說元宇宙是屬於用戶自己的世界，可以更快速的表達信息，交互資產，並沉浸化的表達具體的場景。

而我們在上文提到的癡迷於元宇宙的 Facebook，認爲元宇宙是基於 AR/VR 技術的空間，用戶通過頭部穿戴設備進入虛擬世界，從而實現現實和虛擬的世界的無縫銜接。

發佈了北美最受歡迎的遊戲《堡壘之夜》的 Epic 公司則認爲元宇宙可以做一切在現實生活中的事，包括收看 Travis Scott 的虛擬演唱會、《星球大戰》最新片段的全球首映，他們普遍認爲元宇宙是互聯網的終極形態。

同時，微軟董事長兼 CEO 薩提亞·納德拉在全球合作伙伴大會 Inspire 上官宣企業元宇宙解決方案，提出元宇宙是數字世界和現實世界的融合，這與英偉達的目標一致，致力於「增強現實」。

而最近大火的 NFT 項目 Loot 的創始人 Dom Hofmann 則認爲，元宇宙是跨越不同人建立的不同遊戲的虛擬世界，允許更廣泛的冒險者參與其中。Multicoin Capital 管理合夥人 Kyle Samani 則認爲元宇宙需要同步三維空間。

騰訊研究院則認爲，元宇宙是超鏈接全域證明、超空間傳輸協議、超感官感知界面的結合。將 AR/VR、虛擬現實、增強現實、MR 混合現實的超越感官的感知世界。元宇宙不僅在我們想象中能夠產生，也能夠在感知中真實的感覺到。

還有很多的機構和名人都對元宇宙發表了自己的理解。我們就不在這裏一一贅述，簡單的概括，我們可以認爲元宇宙是具有可信的資產價值和身份認證的承載虛擬活動的平臺，實現了對現實世界底層邏輯的複製。其本質是承載所有虛擬活動的平臺，用戶可以進行社交、娛樂、創作、展示、教育、交易等活動，會對用戶的生產生活方式產生潛移默化的影響和改變。

元宇宙的特點

那麼元宇宙到底具有什麼樣的特點？

筆者認爲，元宇宙可以概括爲「3+4+8」的模型，即三個要點、四項基礎和八大要素，下面我們來一一進行拆解。

首先，元宇宙具有以下的幾個要點：可信的資產價值、去信任的身份認證、虛擬世界對現實世界一切生產生活方式的復刻及升級。

也就是說元宇宙是對現實世界底層邏輯的完美還原，並且在可信的情況下，具有獨一無二的身份和資產價值。

而四項基礎指的是大家公認的四大技術支撐，即 Blockchain、Game、Network、Display，也就是我們常說的「BAND」（此處借鑑國盛區塊鏈研究院觀點）。

Blockchain （區塊鏈）爲元宇宙提供了去中心化的結算平臺和價值傳統機制以及身份認證。Blockchain 爲制衡平臺方作惡提供了技術支持，給用戶以最大的自由和公平，併爲資產價值的認證提供了基石。

Game 給元宇宙提供了交互內容，讓元宇宙有了真實的呈現和趣味性，使得元宇宙的世界更加的豐富。

Network 指的是網絡和算力，爲整個元宇宙提供了信息傳輸與計算能力。豐富了社交場景的同時，提供了龐大的數據支持，降低了用戶參與的成本並且提升了產品的體驗。

Display 則將現實世界和虛擬世界完美的融合在了一起。AR／VR 設備和超高清電視使得用戶獲得了更好的沉浸式體驗。

因此，「BAND」的發展與迭代，爲元宇宙的出現奠定了基礎。當然，我們也看到了一些更廣泛的技術支持，包括人工智能、物聯網等。

而八大要素則是前文提到的 Rolox 創始人認爲的元宇宙應該擁有的要素，即身份、朋友、沉浸感、低延遲、多元化、隨時隨地、經紀系統和文明，我們認爲這足以概括出元宇宙的全貌。

身份是指用戶獨一無二的化身，用戶可以將化身表達爲任何自己想要成爲的人或者對象，就如《雪崩》裏描寫的那樣，「每個人的化身都可以做成自己喜歡的任何樣子，這就要看你的電腦設備有多高的配置來支持了。即使你模樣很醜，仍舊可以把自己的化身做得非常漂亮。哪怕你剛剛起牀，可你的化身仍然能夠穿着得體、裝扮考究。在超元域裏，你能以任何面目出現：一頭大猩猩，一條噴火龍……」

而朋友指的是用戶與朋友的互動，可以是現實世界也可能僅僅是元宇宙中認識的人。就像《頭號玩家》裏，艾奇說阿爾忒密斯「她可能是個 136 公斤的男的，住在底特律郊區他媽媽的地下室裏，名叫查克。」而實際上艾奇是一個豪爽的黑人女孩。在元宇宙的社交和現實生活中是有一定的割裂的，我們不知道對面的人現實生活中是怎樣的，但是這並不妨礙我們在元宇宙中成爲朋友。

沉浸感是指 3D、超高清電視、VR/AR 以及「增強現實」，使得元宇宙和現實世界難以區分。也許未來元宇宙的重點是《盜夢空間》，我們需要藉助特定的東西才能從元宇宙與現實之間轉換。

低延遲則是指元宇宙中的一切都是同步發生的，用戶在其中可以獲得幾乎無延時的獲得完美的體驗。就像是《頭號玩家》最後一道關卡，帕西法爾在現實世界中任何輕微的動作都可能影響到其在元宇宙的角色。

多元化是指元宇宙提供了豐富多種的內容、道具、素材。元宇宙對於每個用戶而言都是獨一無二的，是屬於個人的世界，每個人都是自己的上帝，是對現實一切生產生活方式的完美復刻，其多元化程度最終會和現實世界趨同包羅萬象。

隨時隨地是指雖然元宇宙的用戶、開發者、創作者來自不同的地點。但是任何參與元宇宙的個體都可以在不同的終端運行元宇宙，並沉溺其中。

經紀系統是指元宇宙自身的價值體系，元宇宙不應該依託任何的經濟系統，而應該有其自身的系統，以滿足資產交換和儲蓄的需求。

而文明指的是虛擬的文明，也許就是我們在上文中提到的「或許文明就是一段迭代的代碼」。元宇宙不應該是完全放任自流的，元宇宙仍然需要文明來規範所有人的生活，以保證整個宇宙的穩固。

元宇宙的發展與應用

前文我們討論了這麼多關於元宇宙的起源和概念，現在我們不妨將視線瞄準當下，遙望那些可以被稱爲「元宇宙」的產品或者落地應用，以此窺探未來的發展。

遊戲

對於元宇宙來說，遊戲是最直接的體現方式之一。因爲遊戲最擅長的事情就是構建一個虛擬世界，讓人們在其中進行交流、遊玩，更進一步的還會有一整套類似於現實世界中的經濟模型。

被曼昆的《經濟學原理》作爲案例收錄的網絡遊戲《星戰前夜》就是一個經典的例子。這是一款以 MMO RPG 科幻策略沙盒類網絡遊戲，以宏大的太空爲背景，高度融合硬科幻元素，邀請了電腦、天文學等專家提供專業意見，並且聘請了冰島大學經濟學教授 EyjolfurGudmundsson 博士擔任公司首席經濟學家，爲該遊戲設計了一套與現實高度契合的經濟模型，爲玩家構建了一個自由的且異常真實的虛擬宇宙沙盒世界。

這款遊戲最讓人津津樂道的地方就在於其經濟模型以及遊戲機制構建出的真實感。在《星戰前夜》中，是由玩家的行爲決定了其身份，而不是系統設置好了的職業，這就如現實中一樣，你可以選擇在遊戲裏採礦成爲礦工，或者選擇成爲負責運輸貨物並保證其安全送達的鏢師，或者成爲偷襲運輸飛船的星際海盜，亦或者成爲追捕海盜的賞金獵人。這些行爲決定了你是什麼角色，而又會因爲這些事情讓玩家自發的形成各種各地的組織，進而拓展出各類生產、商業、軍事活動。

另一方面，裏面的資產與現實中的資產有非常類似的屬性。比如玩家的飛船遭到破壞，就是真的損失了一大筆資產，所以如果經營不善，玩家很可能在一次襲擊中讓自己經營多年的資產全部丟失。

同時，遊戲裏面涉及各種生產資料和商品，爲此，遊戲專門提供了一個交易市場，還提供了可以直觀顯示物品價格走勢的價格趨勢圖，這些機制助推遊戲中衍生出了商會，金融炒家，保險行業等與現實無二的組織或者行業。

如果說星戰前夜給我們展現了遊戲能夠怎樣貼近真實的構建一個虛擬世界，那麼另一款元宇宙第一股的遊戲 Roblox 則給我們帶來了元宇宙無限的可能。

Roblox 是世界最大的大型多人在線遊戲創作平臺，它提供了一整套可以構建自己虛擬世界的簡易編輯器，允許人們低門檻的作爲創作者，並構建出自己想要的虛擬世界。在 Roblox 中，玩家可以開發自己的遊戲，也可以玩別人開發的遊戲，並使用虛擬貨幣「Robux」消費，比如購買特定遊戲的虛擬角色，虛擬道具，或者特殊權限等，任意一款遊戲的消費都分享給平臺與開發者。

截至 2020 年底，活躍在 Roblox 上的內容開發者有 800 萬，有超過 2000 萬個遊戲體驗場景，這就相當於構建了千萬級別的小型虛擬世界，Roblox 真正的體現了元宇宙的發展潛力。

社交

隨着互聯網和科技的發展，我們與他人交互的方式也在逐漸發生轉變。而在元宇宙中，科技可以讓人與人之間的溝通不再侷限於文字，圖像，視頻，而是可以有更多維度的表達方式，VR/AR 無疑將元宇宙在社交方面的優勢體現的淋漓盡致。

VR Chat 是一款大型多人線上虛擬現實軟件，玩家們可以通過虛構角色彼此交流，比如創造來自各個知名 ACG 系列的重要人物，並將其作爲他們的角色。並且，這些模型可以支持「聲音對嘴、眼動追蹤、眨眼和動作」。於是，我們可以通過 VR Chat，以更豐富的肢體語言在不同的虛擬世界中與來自世界各地的人們進行交流。

圖爲《誤入一個詭異的課堂，40 個人一起交流卻寂靜無聲？【信徒丨 VRChat】》視頻截圖，一個外國手語老師正在 VR Chat 中教大家學習手語。

一直走在 AR 前沿的微軟，在 2021 年 3 月正式發佈了 Microsoft Mesh：全新混合現實協作平臺。通過佩戴其 AR 設備 Hololens2，可以設置一個虛擬形象，並與他人在一個共同空間協作，一起完成一些設計或者討論。

比如，在圖中就可以看到大家正在遠程的一起構建一個水管的設計工作，每個人可以根據通過手部動作隨意調整水管的設計，還能爲 3D 設計圖勾畫出自己想要修改的部分，而這樣的協作方式在 AR 的加持下，不僅達到了線下開會，面對面高效交流的效果，同時，還一併簡化了設計和修改工作，極大地提高了溝通效率和設計效率。

VR 和 AR 直接將社交的交互層面從平面提升到了立體層面，多一個維度所帶來的信息量與交互豐富程度是完全不一樣的。而在未來隨着其他元宇宙的基礎設施逐漸完善，元宇宙在社交方面的全新體驗和表達優勢將進一步體現。

區塊鏈

當我們談論元宇宙時，目前除了遊戲和社交領域最爲火熱之外，還有一個領域把元宇宙帶向了另一個新的高度，並且憑藉其本身的熱門和早期紅利，讓更多人對元宇宙有了深入的瞭解，畢竟從區塊鏈或者 Crypto 圈子出來的人，現在對元宇宙的敏感度可謂是「橫看成嶺側成峯，遠近高低各不同」。

當然，目前區塊鏈與元宇宙之間的聯繫確實顯得格外親近，不管是 Crypto，還是 NFT，或者區塊鏈遊戲，都或多或少的成爲了元宇宙的融合方式，尤其是今年 NFT 帶來的熱潮，吹響了區塊鏈出圈的號角，並隨着像 Axie Infinity 這樣的遊戲（單月收入超 1 億美元）持續火爆，帶動了元宇宙與區塊鏈結合的雛形出現。

另一方面，我們還看到了像 Decentraland 這樣的與元宇宙十分貼切的遊戲出現，儘管這款從區塊鏈賽道衍生出來的遊戲已經誕生超過了 5 年（最早團隊成立於 2015 年），但到元宇宙和 NFT 火熱起來，才被更多人津津樂道，甚至可以說是區塊鏈行業的「元宇宙開創者」，十分貼合元宇宙現在的一些定義。

另外，關於元宇宙和 NFT 的故事，似乎會成爲很多不那麼瞭解區塊鏈所津津樂道的方向，畢竟 NFT 的名聲可能還大於了區塊鏈，只是我們需要辯證的來看，NFT 還僅僅是區塊鏈的應用之一，因此元宇宙和區塊鏈的應用想象力可能更大，畢竟一箇中心化的元宇宙機構是令人咂舌的，而區塊鏈技術先天具備了「去中心化」的架構和思維。

正如長期研究元宇宙的風險投資家 Matthew Ball 所說，「元宇宙將由許多不同的參與者以去中心化的方式運營，而不歸屬於某個公司」，而能做到這一點的非區塊鏈不可，畢竟比特幣已經驗證了一家去中心化方式運營公司的威力。

因此，關於區塊鏈和元宇宙的融合我們既需要看到應用，還需要看到一些更本質的東西，也許能發現意想不到的收穫。

電影

當元宇宙可以隨意構建足可媲美現實世界的虛擬世界，或者 VR/AR 帶來新的視聽體驗時，我們可以獲得一種新的表達方式。電影作爲一種表達的藝術，在新的表達方式誕生時，也會獲得新的活力。

比如通過 VR 設備，我們可以帶來一種新的電影視角——第一人稱視角。這樣的電影形式，我們甚至不需要主人公露臉，每一個觀衆都可以把自己代入主人公，成爲主角。

圖爲第一人稱電影《硬核亨利》

除了第一人稱所帶來的沉浸式真實感，元宇宙還可能將互動式電影帶入主流。

同樣的第一人稱視角，我們可能面對的有可能是多結局開放式的電影，比如我們作爲主角選擇與誰對話，可能這些對話的順序或者對話與否，會決定電影后面的走向。像遊戲一樣，以電影的形式將遊戲「演繹」一遍。

不過，目前這樣的形式，還是遊戲方面探索的更早一些，《底特律：變人》就是一款經典的互動電影遊戲。不過，遊戲方面已經驗證了這類方式所帶來的全新感受，相信在以後，電影也會後來居上推出基於元宇宙新的表達方式的新類型電影。

藝術

元宇宙十分注重 Display 層面，其帶來的新的表達方式，也讓藝術作品的製作和欣賞方式也更加新穎。

傳統的 3D 圖像，我們通常是以建模的形式製作出來的，但是有了 VR 設備，我們可以直接用畫筆繪出 3D 圖像。谷歌出了一款基於 HTC Vive 頭盔的 VR 繪畫應用——Tilt Brush，它支持創作者將手中的 VR 設備手柄作爲畫筆，以虛擬的 3D 空間爲畫布，直接畫出 3D 圖像。

隨着 AI 作畫的日益興起，數字藝術逐漸走入大衆的視野；另一方面，區塊鏈技術的興起，也讓傳統藝術品通過上鍊的方式，從線下走到了線上。於是，線上展覽這種新一類欣賞藝術品的方式正在逐漸探索中。將藝術作品放置在虛擬的展覽館中，觀衆則以一個虛擬角色，以第一人稱視角或者第三人稱視角進入展覽館參觀畫作。

而在網絡上，我們沒有現實空間的阻隔，就可以隨時隨地沉浸式地欣賞藝術，這也是元宇宙的一大探索方向。

這裏我們僅僅列舉了 5 個目前肉眼可見的關於元宇宙再探索的方向，但拆開來看，或許我們還可以找到更多關於元宇宙發展的方向，甚至如一些學者所言，元宇宙將會讓互聯網的邏輯再來一遍，而這纔是足以顛覆現狀的革新。

元宇宙未來價值展望

儘管，元宇宙已經初步顯示出其巨大的潛力，各大互聯網公司以及各個區塊鏈項目紛紛入局元宇宙，但是從各種意義上來說，元宇宙的發展依舊十分早期。

未來，元宇宙還將在多個方面進一步發展才能達到我們最終期望的樣子，那麼具體還有哪些路徑是屬於元宇宙未來的重點發展方向呢？

硬件層面的進化

儘管 PC、智能手機上已經有許多帶有元宇宙屬性的應用，但是，當前的應用還未體現出元宇宙在 Display 方面的優勢。如今，引領元宇宙中 Display 的前沿硬件中，以 AR （增強現實）/VR （虛擬現實）/MR （混合現實）爲先頭部隊。

但是就這些最前沿的硬件設備來說，在性能方面依舊受到嚴重的制約，最直接的問題是顯示功能和計算不足。

目前 VR 中的顯示效果最好，高清度已經達到 4k，甚至個別設備能達到 8k 級別，但是這裏還有一個刷新率的問題，儘管一些設備的刷新率已經能達到 144Hz，但是距離達到人眼級別的分辨率還是很難，或者說即使能達到人眼分辨率，但是這樣的設備其價格一定是高不可攀，無法作爲一般商業級產品普及。

另外，由於 VR 是使用電腦設備作爲運算端，其性能是受制於電腦的設備的。即使是當前頂尖的 3090 顯卡配合比較高配的電腦，這樣的性能能夠以最高畫質 4K 分辨率 144Hz 運行幾乎所有的大型遊戲了，然而 VR 的畫面是雙眼畫面，意味着要渲染兩個 4K 分辨率 144Hz 的屏幕，這樣的性能需求明顯不是當下的電腦能夠提供的。

而以 AR 中的代表 Hololens2 和 MR 中的代表 Magic Leap 來說，由於需要考慮與現實的環境交互，（比如需要掃描周圍環境並建立座標系和模型），所以需要更多的計算，以至於其反應速度和顯示的畫面效果都大打折扣，在 VR 已經步入 4K 畫面的時候，由於性能的限制 AR 和 MR 的畫面還處在很初級的畫面，難以顯示覆雜的 3D 模型。

而從 Hololens 高昂的價格和 Magic Leap 慘淡的銷量，我們可以明白一點，現有的顯示技術無法支撐起一款成熟的消費級 AR/MR 產品，AR 和 MR 要想像 VR 一樣能夠走入更多人家裏還有更遠的路要走。

另外，除了作爲圖像輸出的顯示器層面，對於設備的信息輸入的硬件以及反饋的設備也需要進一步探索。現有的 VR 輸入方式，有傳統的遊戲手柄，有不同 VR 廠商所設計的觸控手柄，也有的是動作捕捉技術。但是，一方面輸入的方式仍然在探索，還未形成類似遊戲手柄那樣的足夠強的共識，另一方面，這些手柄或者動作捕捉的反饋效果幾乎沒有，當前 VR 的體驗大部分只停留在現實中輸入，虛擬世界中反饋的單個層面。

目前像《頭號玩家》中的主角所穿着的帶有反饋效果的體感衣，以虛擬世界中的輸入反饋到現實中這個層面，市面上僅有個別廠家在嘗試，已經有手部、身體和頭部的反饋效果，但整體反饋的顆粒度還遠達不到電影裏的那種，這是 VR 硬件的一大缺陷之一，但有缺陷意味着有潛力，硬件層面做到現實世界與虛擬世界能雙向反饋纔是元宇宙未來最完整的形態。

當然 VR/AR/MR 只是元宇宙 Display 中的其中幾個思路，或許，我們還可以等待埃隆馬斯克的腦機接口成功？

基礎設施的建設

沒有 4G、5G 的升級，也就沒有如今繁榮的移動應用生態，前端應用的發展是會受到基礎設施的制約的。對於元宇宙來說，要達到構建更好的生態，以及保證用戶能更好的使用，網絡的進一步提升是十分必要的。

但正如現在手機的發展是不斷地將更好的硬件集成到手機上，這一條集成之路走到黑。華爲也在考慮另外一種解決方案，讓我們的手機或者說未來的智能設備脫離硬件的桎梏。在 5G 甚至是未來 6G 這樣的高速網絡的基礎之上，把這些智能設備的運算端放到雲服務器上，讓智能設備只充當一個顯示端，如此一來便可進一步提升設備的顯示能力，運行的性能以及讓設備更加輕便易用。

或許隨着基礎設施的建設，我們拿在手上的手機或者未來配備的 VR/AR/MR 設備也只是個顯示器，這樣的新思路，或許會反超現有的技術路線，成爲元宇宙未來的技術支撐？

軟件層面的迭代

除了硬件方面的問題，元宇宙還缺少大量的軟件支持。其實從 Roblox 以工具入門，進而衍生出 2000 萬個遊戲，從而成爲最大的元宇宙平臺可以看出，工具能夠帶來的龐大生產力。

然而一個好的工具是十分難得的，這也是爲什麼目前全球最火爆的兩款沙盒類遊戲 Roblox 和 Minecraft，其人物畫面和建築風格都比較偏抽象，而不是偏寫實的建模和更精細的人設。因爲更高要求的畫面對性能要求也更高，對設計人員的水平要求也更高，而所構建的要素還要考慮製作週期和渲染難度等問題。

所以，對於元宇宙來說，構建元宇宙的虛擬世界，需要更優質的軟件支持。一方面這樣的工具是否會在未來誕生，另一方面，我們可以考慮用另一種思路來解決這個問題，比如使用 AI 來製作虛擬世界所需要的龐大的基礎素材，以此爲基礎，再推出一個更易用的前端，把複雜的構建交給 AI 實現，讓設計者負責創意和設計部分。

目前，全球走在這方面前沿的是一家成立於 2018 年的 rct AI 公司，擅長在不同類型和題材的遊戲場景中，rct AI 爲遊戲開發者打造的一系列解決方案，覆蓋了遊戲的全生命週期，包含智能內容生成、智能測試、智能數據運營、智能投放等類型。

我們也期待有更多的解決方案爲元宇宙的虛擬世界提供支持。

內容方面的支持

儘管元宇宙在 VR/AR/MR 等前沿技術方面的內容有許多不足，甚至有一些困境：裝機量不足，就難以吸引更多內容和遊戲製作者，而缺少這些內容和遊戲支持，又更難吸引人購買，裝機量又提不上去。

因此，我們需要更多關於元宇宙的內容呈現，而這可能是內容創業者們的下一個藍海賽道。

但是當前的元宇宙在 PC 層面，已經有類似 Roblox 和區塊鏈遊戲比如 Axie Infinity 這樣的成功案例在前，相信這樣的造富效應會助推資本願意投重金去支持元宇宙在 VR/AR/MR 方面的發展，從而打破現有的僵局。

關於元宇宙的未來發展，就好比「哈姆雷特」一般，一千個讀者或許就有一千個哈姆雷特，但站在一個歷史的交匯口，我們可以肉眼看見一些主流的價值呈現，以及一些似乎可以想象和期待的機會點，而這些機會點僅僅是勾勒的輪廓，我們也只是探險家，而不是預言家。

當然，想要預言未來，最好的狀態是瞭解的它的過去和當下，這便是目前元宇宙的狀態。

後記

當我們即將落筆這篇文章時，A 股正好收盤，而令人驚喜的是「元宇宙」相關概念股紛紛呈現出了漲停態勢，「虛擬現實」板塊更是成爲了今天最亮眼和最吸金的龍頭板塊，自然也成爲當天人氣最旺盛的板塊，收盤後《中國基金報》更是給出了「最強風口」的評論標題。可以毫不誇張的說，元宇宙通過吸金的方式讓數以萬計人看到了它的能量。

拋開炒作來說，回到元宇宙本身來看，似乎這樣的能量自從幾十年前出現在《雪崩》中就已經開始醞釀，甚至我們人類自己就是這股力量的催化劑，所有的技術發展也正指向這個今年最火的詞語。

當然，元宇宙也像極了 2016 年區塊鏈剛剛步入大衆視野的樣子，而一晃，區塊鏈已經從概念成爲了可落地、可應用的技術，而元宇宙它不是單純的技術，它更像是一個場景、一個和 Web3.0 一樣宏大的概念，甚至區塊鏈也是其中的一個重要構成環節。

這些零零散散、在朦朧間浮現的場景和價值呈現，值得我們花費更多心思去探索和了解，而這也正是我們「元宇宙之心」所踐行的目標和方向，畢竟大幕已經拉開，我們看到了一個奇點的臨近……