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〈科學園區營運成果〉全年營業額估達3.4兆元創新高 中科、南科拚破兆元

鉅亨網記者劉韋廷 台北
科學園區全年營業額估達3.4兆元創新高，中科、南科拚破兆元。(鉅亨網記者劉韋廷攝)
科學園區全年營業額估達3.4兆元創新高，中科、南科拚破兆元。(鉅亨網記者劉韋廷攝)
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科學園區半導體台積電竹科中科南科淨零碳排吳政忠

科學園區上半年營業額創新高，展望下半年，科技部產學司司長許增如今 (13) 日表示，在半導體、車用電子、5G 等應用帶動下，今年三大科學園區營業額可望續創新高，估達 3.4 兆元、年增 15.12%，其中，中科、南科在半導體產業助攻下，今年將挑戰兆元大關。

竹科預估今年營業額將衝上 1.5 兆元大關，年增幅達約 20.9%，中科、南科也上修今年全年展望，分別估營業額將達約 9954 億元、9900 億元，年增幅則落在 6.34%、16.78%，也將同步挑戰兆元大關。

半導體產業仍是三大園區主要貢獻業別，其中，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 上半年對竹科、中科、南科園區營業額比重，分別達 17%、42.27%、55%，整體貢獻仍達約 4 成，其中，中科表示，台積電 7 奈米、10 奈米等成熟製程持續滿載，竹科則看好未來 2 奈米製程落腳後，台積電對園區營運貢獻將進一步提升。

針對台積電近期傳出將進駐高雄，科技部長吳政忠回應，不清楚相關狀況，但強調政府會全力協助廠商在地投資，並認為台灣擁有完整半導體產業鏈，未來 10-30 年將可掌握晶片優勢。

吳政忠進一步指出，未來台灣可將半導體優勢延伸至其他產業，包含大健康產業 、AI 人工智慧、物聯網、汽車電子、5G/6G，甚至太空星鏈計畫等，都是未來潛在商機。

行政院日前也召開科技會報，吳政忠也轉述會中各界關注 2050 年無碳產業 (Carbon Free) 發展，未來將透過政府、民間、產業等多方合作，目前正由國發會召集各部研議相關措施，並舉例科技部專注發展固碳技術、經濟部則負責減碳規劃等。

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