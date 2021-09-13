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〈科學園區營運成果〉上半年營業額1.71兆元年增25% 出口額、就業人數同創高

鉅亨網記者劉韋廷 台北
上半年科學園區營業額1.71兆元年增25%，出口額、就業人數同創高。(鉅亨網資料照)
上半年科學園區營業額1.71兆元年增25%，出口額、就業人數同創高。(鉅亨網資料照)
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科技部科學園區吳政忠竹科中科南科

科技部今 (13) 日公布上半年三大科學園區營運成果，受惠 5G、高效能運算等新興科技應用需求持續成長，上半年三大科學園區再創新高，合計營業額達約 1.71 兆元，年增 25.2%，出口額達約 1.28 兆元、年增 22.6 %，就業人數也增加到 29.5 萬人，皆創下歷年同期新高紀錄。

科技部表示，三大科學園區商半年營運均呈現雙位數成長，其中，竹科、南科分別在資通訊基礎、半導體 5 奈米製程助攻下，營業額各達 7439.72 億元、4860.64 億元，年增幅達 31.42%、31.74%，中科也受惠 5G、AI、車用電子需求，上半年營業額達 4827.92 億元、年增 11.48%。

從六大產業分析，科技部指出，光電產業、半導體產業成長最強勁，增幅各達 35.44%、24.29%，主因是宅經濟、遠距需求爆發，帶動面板漲價、半導體高階產品需求擴增等。

此外，全球通訊進入 5G 世代，加上車用晶片市場規模保持成長，整體電腦及周邊產業上半年營業額也成長 20.77%，其他包含通訊產業、精密機械產業、生物技術產業也均有雙位數成長，增幅各達 14.19%、15.75%、14.58%。

展望下半年，科技部表示，終端需求持續回溫、全球景氣穩定成長，包含半導體、遠距商機、5G 應用、車用電子、高效能運算等新興科技應用都可望持續保持成長。

科技部也統計今年上半年科學園區進出口額，受惠半導體高階製程、漲價效應、面板需求增溫帶動下，三大園區上半年整體出口額達 1.28 兆元、年增 22.6%，進口額也受原物料、電子零組件需求增加影響，達 4930.78 億元、年增 22.5%。

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