三大法人轉賣觀望 外資拋貨電子股轉進非電族群

台股今 (13) 日終場下跌 28.26 點，收在 17446.31 點，成交值續萎縮至 2526.96 億元，呈現量縮狹幅整理格局，三大法人在集中市場轉為小賣 39.54 億元，觀望氣氛濃厚，其中，外資買盤多集中在非電族群，並積極賣超大型電子股，對盤面造成壓抑力道。

三大法人今日轉為賣超 39.54 億元，其中，外資小幅賣超 32.77 億元，自營商賣超 8 億元，僅投信買超 1.24 億元，為連 3 日小買。

其中，外資賣超前 10 大標的依序為聯電 3.28 萬張，群創 1 萬張，金像電近 1 萬張，長榮 8600 張，鴻海和世界均逾 6000 張，漢磊 5000 張，兆豐金和台達電均逾 4000 張，晶豪科近 4000 張。

而外資買超前 10 大標的分別有中鋼近 7.9 萬張，開發金、新光金均逾 1.5 萬張，期街口布蘭特正 2 和台泥均超過 1 萬張，華南金約 9600 張，威健、燁輝和友達均逾 8000 張，中工 7300 張。

投信方面，買超前 10 大標的有中鋼 5000 張、富邦金 4600 餘張，國泰金近 3800 張，台泥逾 1600 張，台塑和漢磊 1300 張上下，智原近 1000 張，晶宏近 800 張，中美晶和光洋科在 600 張上下。

投信賣超前 10 大標的依序為金像電、新唐均超過 3000 張，台玻 2000 張，華通 1700 餘張，中鴻近 1500 張，台郡 1300 張，宏捷科 1100 張，萬潤、佳世達在 900 張上下，超豐近 800 張。

由於美國 8 月生產者物價指數年增幅 8.3%，創 2010 年 11 月以來最大漲幅，法人認為，市場等待 9 月下旬的 FOMC 會議是否釋出縮減購債的訊息，觀望氣氛濃厚；同時，國內中秋假期將至，在連假前指數空間有限。

元大投顧則表示，上市櫃公司 8 月營收公告完畢後，市場焦點將再轉到第三季季報數字的驗證，選股勢必趨於謹慎。