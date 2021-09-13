無敵下半年持平上半年 全年將終結連九年虧損

英業達 (2356-TW) 集團旗下無敵科技 (8201-TW) 今 (13) 日召開法說，展望下半年，總經理李圍正表示，訂單能見度已達年底，但受缺料、缺櫃等因素影響，估下半年營運將持平上半年，法人估，無敵第二季業外處分閒置辦公室貢獻，今年全年可望終結連九年虧損。

李圍正表示，今年旗下智慧裝置、企業服務兩大事業仍受缺料影響，除半導體材料成本升高外，包含 CPU、伺服器交期也拉長，影響出貨表現，雖然訂單需求仍在，但出貨需視料況變化而定。

無敵今年上半年企業服務營收比重也首度超越智慧裝置，占比各達 59%、41%，李圍正指出，下半年營運估持平上半年，因此全年營收比重也估維持 6:4 水準。

智慧裝置方面，李圍正表示，無敵自有品牌專注 AI 相關應用產品，包含寶寶伴讀機、電子辭典、樂齡機等，代工產品則涵蓋惠普 (HP-US) 計算機，以及倒車顯影攝影機、倒車雷達等車載應用，上半年出貨已恢復到疫情前水準。

企業服務則鎖定四大面向，李圍正說明，無敵業務涵蓋應用服務、雲端服務、平台建置、經銷服務，其中，平台建置上半年受缺料影響，比重大幅下滑，預期在料況改善下，動能才可望回溫。

無敵本業仍持續虧損，但第二季業外完成處分內湖閒置辦公室，處分利益達 2.42 億元，貢獻每股純益 3.87 元，累計今年上半年純益達 1.69 億元，每股純益 2.7 元，均較去年同期虧轉盈。