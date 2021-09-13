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華碩出脫7500張研華持股進帳27.54億元 持股比降至13.35%

鉅亨網記者劉韋廷 台北
華碩出脫7500張研華持股進帳27.54億元，持股比降至13.35%。(鉅亨網資料照)
華碩出脫7500張研華持股進帳27.54億元，持股比降至13.35%。(鉅亨網資料照)
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華碩研華外資工業電腦瑞傳振樺電

品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (13) 日公告處分工業電腦大廠研華 (2395-TW) 持股，以每股 368.5 元，處分 7500 張持股，合計共進帳約 27.54 億元，處分完畢後，華碩仍持有研華約 10.31 萬仟股，持股比例則降為 13.35%。

華碩此次處分研華持股並未有處分利益，華碩解釋，依會計準則，研華持股為公平價值變動列入綜合損益的金融資產，因此無處分損益，處分操作則是將原本已列帳的未實現利益，轉列至保留盈餘。

華碩在上周五 (10 日) 申報以鉅額逐筆交易方式，轉讓 7500 張研華持股，引起市場關注，華碩上周說明，處分持股是接受研華外資股東建議，計畫釋出部分持股，以改善市場流通性。

由於華碩是研華大股東之一，因此拋出處分持股消息也格外引發關注，加上華碩去年才大動作宣布入股振樺電 (8114-TW) 子公司瑞傳，進軍工業電腦領域，各界關注後續業務上合作模式，不過受華碩申報賣股影響，研華今日股價一度重挫逾半根停板，終場跌勢收斂，收在 375 元、下跌 4.82%。

對華碩入股瑞傳，研華董事長劉克振日前則持正向看待，認為華碩跨入工業電腦代表看好這個市場，但也喊話，希望研華與華碩雙方可以有更多合作，特別是在 IoT 領域上。

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