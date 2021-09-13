冠德建設獲台電北儲中心南港舊址都更案最優申請人

台電完成北部儲運中心南港舊址都更案公開綜合評選，冠德建設 (2520-TW) 從 8 家競爭者中脫穎而出，獲最優申請人資格，將規劃興建 2 棟地上 22 層，地下 4 層的複合式商業及住宅大樓，全案預估開發後市值逾 300 億元。

台電北儲都更案為國內首宗由國營事業主辦公開評選的公辦都更案。基地面積達 1.57 公頃，位居東區門戶計畫銜接信義計畫區之起點位置，基地形狀方整，為台北市稀有可大規模開發土地。

該地使用分區為「特定商業區（十）」，基地緊臨忠孝東路六段，鄰近松山車站、捷運後山埤站及南港運動中心等公共設施，屬於交通便捷、生活機能完善之精華地帶。未來台電也將透過權利變換方式，分回獨棟商用辦公大樓，並由未來實施者保證回租 10 年，以持續出租收益。

台電指出，北部儲運中心曾是台電唯一的公司級倉庫，負責供應、管理各項電力設備元件。隨著都市發展且原先建物老舊不敷使用，2014 年將儲運中心搬遷至桃園，並將舊北儲土地釋出，規劃透過都市更新方式辦理活化，期能帶動南港地區繁榮發展。

冠德建設積極投資公有土地聯合開發案及公辦都案，在捷運聯開案部分，台中捷運綠線規劃 6 站 7 處土地開發基地，2014 年首先由冠德建設投資興建文華高中站，日前再度申請投資四維國小站聯開案，並順利獲選最優申請人，冠德看好台中近年台商回流及投資案件激增所衍生的商辦需求，改採商辦大樓規劃，預計興建地下 5 層、地上 22 層，共計 2 戶店鋪及 189 戶辦公室，投資金額達 17.1 億元。同時，冠德建設 7 月中獲新北市政府評選爲鄰近捷運府中站區的「新北市板橋區府中段 472 地號周邊公私有土地都市更新案」最優申請人