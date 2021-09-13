台泥強化公司治理 通過反貪腐反賄賂管理系統認證

台泥 (1101-TW) 強化公司治理，成為台灣第一家通過 ISO37001 反貪腐反賄賂管理系統認證之企業，今 (13) 日獲 BSI 英國標準協會授證。

董事長張安平表示，反貪腐反賄賂是普世價值，貪腐和賄賂如同是行政上的偷工減料，身為製造業最不能接受的就是偷工減料，尤其台泥高度重視產品製程與品質，絕對堅決反對貪腐與賄賂。

台泥表示，因應國際化，營運總部於 4 月正式啟動反貪腐反賄賂 ISO37001 管理系統，經過 3 個月試運行作業，通過英國標準協會 BSI 驗證，與國際接軌，優化內、外部風險控管與稽核機制，健全企業體質，落實誠信經營。

依 ISO37001 國際標準，台泥規範所有商業互動關係，建立明確反貪腐及反賄賂準則，管理對象包括董事、經理人、員工、供應商、客戶等商業夥伴與受雇者，管理架構由營運總部之跨部門組成推動小組，總經理擔任本管理系統最高管理階層，以日常作業、合規遵循、治理三道防線組成，並由獨立董事組成之審計委員會作為督導管理階層之治理單位，提升公司治理的強度。

對內，台泥董事與員工均需簽署相關誠信聲明書與承諾書，高階經理人依據不同的管理權責，也須定期更新誠信承諾，聲明遵循公司反貪腐、反賄賂相關規定。

對商業夥伴而言，除內部承辦人員將主動進行不良事件之調查外，供應商須簽署「供應商企業社會責任行為準則」、「廉潔聲明書」，台泥也會在供應商大會、法說會等對外活動上，宣示反貪腐、反賄賂之承諾與作為。

台泥擬訂三大反貪腐、反賄賂政策目標與方針，包含說明台泥禁止在業務執行時從事之事項，以杜絕賄賂與貪腐；預防任何形式的賄賂、貪腐行為，以遵守反貪腐相關法律要求；策實踐並發展台泥誠信經營文化。透過內部教育訓練，深化反貪腐反賄賂之觀念，並發布兩項聲明：台泥不從事亦不接受任何未遵守本政策或反貪腐相關法律之任何活動。

台泥及台泥董事、經理人、員工、受任人與實質控制者，不得直接或間接向客戶、代理商、 承包商、供應商、公職人員或其他利害關係人提供、承諾、要求或接受任何形式之不合理禮物、款待或其他不正當利益，藉以建立商業關係或影響商業交易行為，包括但不限於以透過對政黨或參與政治活動之組織或個人直接或間接提供捐獻或經由慈善捐贈或贊助變相行賄。