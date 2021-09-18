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〈潛力股〉崇越矽晶圓長約看至2027年 新一輪報價漲幅達雙位數

鉅亨網記者魏志豪 台北
〈潛力股〉崇越矽晶圓長約看至2027年 新一輪報價漲幅達雙位數。(圖:AFP)
〈潛力股〉崇越矽晶圓長約看至2027年 新一輪報價漲幅達雙位數。(圖:AFP)
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崇越半導體材料通路矽晶圓光阻液工程長約漲價缺貨

隨著半導體市況熱絡，崇越 (5434-TW) 代理的矽晶圓、光阻液需求也暢旺，尤其矽晶圓受惠晶圓代工廠不斷擴建新產能，加上代理原廠在先進製程的寡占特性，客戶均陸續簽長約，目前已簽至 2027 年，新合約也採階梯式調漲、漲幅達雙位數，意味報價在未來數年易漲難跌。

現今晶圓代工廠不論 8 吋、12 吋全面滿載，產能持續供不應求，包括台積電 (2303-TW)、聯電 (2303-TW)、三星 (SAMSUNG)、英特爾 (INTC-US) 等，為盡力滿足訂單，皆大規模擴產，部分資本支出計畫更延伸至 2024 年，也讓現今矽晶圓長約看至 2023、2024 年成為新常態。

隨著各大業者稼動率滿載、產能激增，崇越代理的矽晶圓、光阻液為晶圓代工重要原料，需求也大增，且矽晶圓在先進製程領域屬寡占市場，全球僅三家供應商，日本信越又為全球龍頭，成為客戶簽長約的首選。

由於矽晶圓的原物料成本提高，加上擴增產能帶來的折舊壓力，信越也自今年上半年調漲矽晶圓急單報價，下半年漲幅更進一步擴大。

此外，信越為確保新產能稼動率，皆待客戶簽定長約後，再執行擴產，崇越也以新價格與客戶簽訂合約，並分年度、分階段調漲，意味報價在未來數年呈現走揚態勢。

崇越光阻液則受惠先進製程往 5 奈米推進，光罩層數從過往 5 層，大幅提升至 14 層，未來若推進到 3 奈米，更達 20 層以上，隨著 EUV 曝光次數大幅提升，光阻液消耗量也跟著增加，帶動崇越光阻液業績進入高速成長期。

環保工程則隨著台灣疫情趨緩，崇越工程進度可望恢復，加上中國地區穩健認列，預期今年整體工程業績仍可持續創高，有助整體營收續創新高，法人估，將突破 400 億元大關。

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