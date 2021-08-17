崇越副董賴杉桂新任光宇工程董事長 擴大集團綠能布局

半導體材料通路大廠崇越 (5434-TW) 今 (17) 日指出，子公司光宇工程下午召開股東會及董事會，推舉集團副董賴杉桂為光宇工程新任董事長，光宇工程創辦人羅光楣則留任董事，並以榮譽董事長身分繼續輔助公司運作。

光宇工程新任董事長賴杉桂今日在股東會表示，光宇工程將維持在環評業界的領先地位，並結合母公司崇越集團的企業資源支持，深耕綠色再生能源、環保水處理工程及循環經濟業務，追求企業永續發展，期盼再創佳績。

光宇工程也將秉持既有專業信譽、企業網絡與業務能量，培養當責領導人，並以系統化、制度化、智能自動化進行人力資源盤點、導入專案管理系統，並適當調整組織結構及作業流程，以提升企業競爭力。

崇越指出，由於近年全球極端氣候頻傳，台灣也飽受旱災水澇之苦，「淨零碳排」成為國際企業熱議話題，包括綠色再生能源，以及製程過程中的 3R：減量 (Reduce)、再使用 (Reuse)、回收再利用 (Recycle)，已成為企業必修學分。

崇越董事會上月通過投資案，以 4.4 億元取得離岸風電環評業務領導廠光宇工程 78.6% 股權，其主要客戶涵蓋政府機構及公民營企業，提供科學園區、水資源產業及能源產業的環境評估及監測等服務，累積豐富的燃氣電廠環評實績，也洞悉全球再生能源政策趨勢，掌握眾多離岸風電廠環評及監測項目個案。

崇越看好，公司透過投資光宇工程，將跨足潔淨能源、環境評估、監測等環境工程顧問領域，並持續整合集團環境工程、太陽能事業，拓展再生能源及循環經濟版圖，落實環境永續及企業社會責任，為集團挹注新成長動能。