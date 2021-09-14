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法院認證非違法壟斷！華爾街：蘋果反而贏了一把 不必被迫容忍其他App商店

鉅亨網編譯許家華
法院認證非違法壟斷！華爾街：蘋果反而贏了一把 不必被迫容忍側載app、其他App商店 (圖片;AFP)
法院認證非違法壟斷！華爾街：蘋果反而贏了一把 不必被迫容忍側載app、其他App商店 (圖片;AFP)
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蘋果EPIC繞道app第三方支付App Store美股

蘋果 (AAPL-US) 上週五遭法院下永久禁令，不得限制 App 開發商將用戶引導至第三方支付，經過當日重挫約 3% 後，現在投資者似乎已經恢復了冷靜。

隨著越來越多分析師權衡該禁令，投資者似乎就越不擔心這對蘋果財務業績的長期影響，目前市場注意力轉移到週二最新款 iPhone 的發布會上，週一蘋果甚至小漲 0.39% 至 149.55 美元

知名 App 研究機構 Sensor Tower 估計，蘋果 2020 日歷年 App Store 總銷售量為 723 億美元，產生的手續費為 217 億美元或約蘋果總營收 7%，但正如週五所指，前蘋果分析師 Gene Munster 認為，大多數開發商仍將繼續依賴蘋果的支付平台，蘋果面臨的最大風險僅約佔營收 2% 以及佔獲利 4%。

週一，另一波分析師也提出看法。摩根士丹利分析師 Katy Huberty 研究報告指出，蘋果不太可能讓開發商提供獎金吸引用戶切換付費管道，這一舉措類似於加油站提供折扣給付現的顧客。

她說，在超過 3000 萬 app 開發人員中，極少有人能承受為了拉攏顧客和吸引支付所產生的摩擦，所以唯一的風險就在於有能力的大型開發商。

她估計，如果蘋果失去來自前 20 大開發商的營收全額，壞的情況將是營收下降 2%、EPS 下降 5%，但實際風險可能低於這情況，所以她維持蘋果股票「買進」評級。

Jefferies 分析師 Kyle McNealy 研究報告指出，這決定在很大程度上是「蘋果的勝利」，因為該公司不被視為非法壟斷企業。他估計， 2023 年以後蘋果的財務風險約佔營收總額 1%，以及獲利 4%。

「蘋果不被視為非法壟斷者，不會被迫允許側載 app、不會被迫接受其他 app 商店或者將手續費降至 30% 以上。」McNealy 維持蘋果股票「買進」評級，目標價 175 美元

Atlantic Equities 分析師 Ianjit Bhatti 也認為，該禁令對財務業績的影響可能有限。他寫道，「最關鍵的是，蘋果不必允許第三方 app 商店，只要讓開發商可以提供消費者去 App Store 以外的替代付費選項就好。考慮到默認的威力，以及離開 app 進行支付的效力，大部分的消費者仍將持續使用蘋果的付費系統。」

他還指出，蘋果有辦法抵消任何營收損失，例如將向開發商收取的費用一年提高 200 美元，就能抵銷 App Store 支付營收減少 15% 的衝擊。

Cowen 分析師 Krish Sankar 表示，該法院禁令雖然可能會讓蘋果獲利受高達 10% 的衝擊，但他不覺得這會發生。在其他眾多因素中，該禁令的衝擊最終端視於開發商創建替代支付管道的能力和意願，以及消費者採用意願而定。

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