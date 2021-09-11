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蘋果遭美法院下禁令 華爾街估短期營收恐下滑4% 長期成長潛力不變

鉅亨網編譯張博翔
蘋果遭美法院下禁令 華爾街估短期營收恐下滑4% 長期成長潛力不變（圖：AFP）
蘋果遭美法院下禁令 華爾街估短期營收恐下滑4% 長期成長潛力不變（圖：AFP）
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蘋果App Store軟體開發商抽成禁令產業蘋果稅

蘋果與遊戲開發商 Epic Games 的訴訟結果終於出爐，美國法院周五 (10 日) 下令 App Store 更改政策，遊戲業股價勁揚，蘋果下挫逾 3%。但華爾街認為，這只會對蘋果造成短期影響，App Store 仍有其他創造收入的管道，終將抵銷此衝擊。

美國聯邦法官羅傑斯 (Yvonne Gonzalez Rogers) 表示，蘋果 (AAPL-US) 不得限制 APP 開發商引導用戶透過第三方支付平台消費，此舉措恐使蘋果 App Store 抽成制度成為過去式。

此判決使遊戲、音樂等程式開發商周五股價勁揚，蘋果股價下挫 3.31% 至每股 148.97 美元，市值蒸發 850 億美元

不過華爾街認為這些新規定對蘋果財報影響有限。

根據新規定，App 開發商允許用戶使用外部連接消費，但無法在程式中加入其他支付功能，摩根大通分析師 Samik Chatterjee 表示，消費者將權衡 Apple Pay 支付與連接外部網路的簡便程度，這代表負面影響有限。

Loup Ventures 創始人、蘋果長期分析師 Gene Munster 表示，最壞狀況是蘋果明年營收可能會下滑 4%，在新規定實施 12 至 18 個月後該業務成長率將恢復正常，長期潛力不會因此受影響。

Evercore ISI 分析師 Amit Daryanani 表示，此裁決對蘋果來說是一個挫折，但鑒於蘋果有其他方法從 App Store 創造收入，包括正在成長的內部廣告業務，因此影響最終在可控制的範圍。

Daryanani 說，蘋果在此案實際上在更重要的層面取得勝利，因為法官駁回 Epic 關於 App Store 非法壟斷的指控。

Wedbush 分析師 Dan Ives 認為，此事件恐使蘋果營收最多下滑 3% 到 4%，華爾街原先預計蘋果在此訴訟案將大獲全勝，但周五喜憂參半的結果算是化解蘋果的不確定性，讓投資人可能暫時鬆一口氣。

蘋果的服務營收約佔蘋果總收入 20%，但卻是蘋果獲利重心，利潤率明顯高於硬體業務。研究機構 Sensor Tower 調查顯示，2020 年蘋果 App Store 營收高達 723 億美元，較前一年成長 30%，App Store 的抽成制度為蘋果重要的營收來源之一。

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