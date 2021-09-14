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盤前財經大事搶先讀2021年09月14日

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盤前財經大事搶先讀2021年09月14日
盤前財經大事搶先讀2021年09月14日
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台股台股盤前停滯性通膨SpaceX星鏈
今日操盤前瞻

美國 8 月 CPI

新股掛牌：長佳智能

除權息：第一銅、國光生、東洋等

安聯伊爾艾朗：全球經濟可能重演 70 年代停滯性通膨災難

週一 (13 日) 安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗 (Mohamed El-Erian) 《金融時報》專欄文章提到，供應鏈中斷將持續數年，全球經濟可能重演 1970 年代式的停滯性通膨 (stagflation) 災難。閱讀全文...

眾議院民主黨降增稅幅度 力拚 3.5 兆美元法案過關

美國眾議院民主黨周一（13 日）提出一系列增稅計畫，其中企業稅率與資本利得稅分別為 26.5% 與 25%，皆未及拜登先前提出的 28% 與 39.6%，凸顯民主黨為拚法案過關降低門檻尋求支持。閱讀全文...

日本 KDDI 攜手 SpaceX 利用 Starlink 解決偏鄉上網問題

日本大型電信業者 KDDI(9433-JP) 在 13 日 (週一) 宣布，該公司決定與美國 SpaceX 合作，將利用 SpaceX 所提供的「Starlink」(星鏈) 衛星寬頻服務，來讓日本的高山離島等地區即使在遇到災害時，也仍可透過手機基地台和 Starlink 的連線，不讓寬頻上網服務出現中斷情形。閱讀全文...

久陽接單均價大漲 5 成 下半年獲利翻倍成長

螺絲廠久陽 (5011-TW) 受惠訂單組合轉佳加上鋼價走揚，至第三季底止在手訂單平均單價 (ASP) 大漲逾 5 成，由於漲價到獲利認列有時間差，久陽下半年獲利將顯著跳增；法人估至少翻倍成長，全年每股純益上看 3 元，可望創近 10 年新高。閱讀全文...

今年第三批地上權招標案 11 宗標的出爐 信義區陸軍保養廠延後列標

財政部國產署昨 (13) 日公告今年第三批地上權招標案，合計面積共 7.52 公頃，權利金底價共 24 億 5358 萬元，將在 11 月 8 日開標；至於位於台北市信義區的陸軍保養廠基地案，則可望在今年底前推出。閱讀全文...

達成共治共識 泰豐經營權之爭提前落幕 南港將拿過半董事席次

泰豐 (2102-TW) 由大股東南港 (2101-TW) 發起的股東臨時會 10 月 15 日將登場，並全面改選董事，昨 (13) 日為董事提名截止日；外界原預期，經營權之爭將在改選後落幕，不過，雙方近期已達成共治共識，南港提名 6 席董事席次、泰豐提名 3 席，南港將順利拿下泰豐經營權。閱讀全文...

欣銓因應業務發展 向鈺創增加承租範圍

測試廠欣銓 (3264-TW) 昨 (13) 日代子公司全智科技公告，向關係人鈺創 (5351-TW) 增加承租範圍，增加面積為 873.6 坪，以因應未來業務成長、維持營運穩定。閱讀全文...

光寶科高層連 4 個月加碼持股 大手筆買進超過 5700 張 

光寶科 (3260-TW) 高層看好自家公司後市營運，從 5 月起，已連續 4 個月自集中市場加碼持股；據公開資訊觀測站資料顯示，董事長宋明峰、光寶集團創辦人暨董事宋恭源、總經理邱森彬等高層，近 4 個月共加碼超過 5700 張股票，其中，邱森彬近 2 個月持股共增加 200 張。閱讀全文...

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