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台塑與美國就德州廠空汙訴訟和解 支付7900萬元

鉅亨網編譯余曉惠
台塑與美國就德州廠空汙訴訟和解 支付7900萬元 (圖:AFP)
台塑與美國就德州廠空汙訴訟和解 支付7900萬元 (圖:AFP)
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台塑和解德州美國美國司法部空汙

美國司法部周一 (13 日) 表示，台塑 (1301-TW) 美國子公司將支付 285 萬美元 (約新台幣 7,889 萬元) 達成民事和解，先前該公司的德州石化廠發生數起火警和爆炸事件，而違反聯邦空汙法。

在德州南區地方法院的訴狀中，美國司法部表示，台塑在德州 Point Comfort 市的工廠於 2013 年 5 月到 2016 年 10 月間發生數起火災，導致一些員工遭受二級到三級嚴重灼傷，並吸入氯氣。

美國的「潔淨空氣法」 (Clean Air Act) 規定公司需說明潛在危害、保持設施安全，並把可能意外外洩有毒氣體的影響降到最小。

美國司法部環境與自然資源部門助理檢察長 Todd Kim 說：「台塑多次未能遵守潔淨空氣法有關預防化學氣體外洩的規定，讓員工、鄰近居民和環境處於危險中。」

雙方雖然達成協議，但仍需經由聯邦法院批准。依據雙方同意內容，台塑必須更新因應公共和環境風險的內部計畫，並讓員工處於安全環境中，風險管理措施也須郊遊第三方審查。

根據報導，這是台塑近年至少第二起因為違反空汙法而達成的和解，前一起 2019 年的民事訴訟也是 Point Comfort 廠，內容和汙水排放有關。

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