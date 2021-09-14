拚重開國界 澳洲研擬數位疫苗護照 

澳洲政府正在研擬數位疫苗護照，希望進一步開放國界，儘管國內完整接種疫苗民眾的比率仍遠遠落後政府設定的目標。

為防範疫情，澳洲國界從去年 3 月至今大部分時間都是關閉的狀態，強制所有入境者在防疫旅館隔離 14 天。當局曾在 7 月底表示，等到國內 70% 成人完整接種疫苗，將放寬針對已接種疫苗入境旅客的限制，達 80% 可進一步解封，但彭博疫苗追蹤資料顯示，目前澳洲僅約 34% 成人打完兩劑疫苗。

澳洲當局已遴選出埃森哲公司 (Accenture) 負責數位疫苗護照的標案，取代現有的 COVID-19 旅行申報文件和入境旅客通行證。內政部長 Karen Andrews 說，此舉將能幫助澳洲安全重新開放國界，迎接更多澳洲人民，以及國際旅客、學生和技術勞工與海外朋友。

目前全球只有歐洲廣泛使用所謂的「疫苗護照」。代表全球將近 300 家航空公司的國際航空旅行協會 (IATA) 上月敦促各國，應該將歐盟的「數位疫苗護照」(Digital Covid Certificate，DCA) 作為全球疫苗認證標準。

澳洲國營的澳洲航空公司 (Qantas) 先前表示，將允許完整接種的旅客搭乘國際航班。

雪梨確診略減 但曲線尚未壓平

Delta 病毒肆虐，已使雪梨和墨爾本兩大城市封城，全澳洲 2500 萬人口將近一半受到嚴格的防疫限制。澳洲當局現在把防疫策略從「清零」，調整成提高疫苗接種率，希望 10 月中旬之前可以解封。

雪梨已經封城 12 個禮拜。根據最新資料，新南威爾斯省 (NSW) 周二單日新增 1127 人確診，是約莫兩周以來最低，但官員表示要等到單日人數穩定下降，才能判斷確診人數曲線是否已經趨於平緩。