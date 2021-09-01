澳洲Q2 GDP季增0.7%優預期 Q3成長恐降溫

澳洲第 2 季國內生產毛額 (GDP) 季增 0.7%，顯示出口動能減緩，但家庭動用儲蓄增加支出，使經濟成長優於市場預期。

澳洲統計局周三 (1 日) 公布，第 2 季 GDP 季增 0.7%，優於經濟學家預測的 0.4% 增幅，儘管從第 1 季的 1.9% 大幅降溫。此外，第 2 季 GDP 年增 9.6%，是近代最佳紀錄，但主要拜低基期效應之賜——去年此時澳洲實施嚴格防疫措施，嚴重衝擊經濟。

澳洲上半年展現強力的經濟復甦，但現在正面臨 Delta 變種病毒的威脅，最大城市雪梨的封城政策即將進入第 10 個禮拜，當局正在加快疫苗接種，仿效北半球作法設法阻止疫情升溫。

統計局的報告顯示家庭支出增加 1.1%，為 GDP 貢獻 0.6 個百分點，反映當時 Delta 病毒尚未入侵、疫情趨於和緩，提振民眾在服務業的消費，且勞工薪酬增加 1.2%，就業人數、工時都增加，也提高消費支出。家庭儲蓄率下降至 9.1%，低於年初的 11.3%。

政府支出增加 1.3%，為 GDP 貢獻 0.3 個百分點；出口減少 3.2%，使 GDP 折損 0.7 個百分點，反映煤炭和鐵礦砂往港口的運輸中斷。房市交易仍熱絡，房屋所有權轉換費用上漲 10%，是連續第四季上揚，為 GDP 貢獻 0.2 個百分點。

彭博經濟學家 James McIntyre 說，澳洲第 2 季經濟延續去年下半年以來的反彈走勢，顯示封城措施解除、病毒疑慮減緩，加上財政支持措施能帶動經濟快速反彈。

但 McIntyre 說，澳洲第 3 季經濟反彈預料將減速，因為財政支持減少，經濟也將日漸習慣與病毒共存，屆時若能逐漸解封，效益也不如先前。