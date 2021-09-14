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玉山五倍券綁定 5人同行快樂加倍 最高送4000元

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
玉山五倍券綁定 5人同行快樂加倍 最高送4000元。（鉅亨網資料照）
玉山五倍券綁定 5人同行快樂加倍 最高送4000元。（鉅亨網資料照）
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玉山五倍券信用卡數位綁定

行政院「振興五倍券」方案即將上路，為響應振興五倍券數位化政策，鼓勵民眾多使用信用卡、行動支付等非現金支付，透過數位先行及加碼活動，提高數位券使用率。玉山銀行推出首五日早鳥綁定快閃活動，搭配 5 人同行回饋加倍，最高享 4,000 元回饋！

民眾於 2021 年 9 月 22 日至 2021 年 9 月 26 日，將振興五倍券綁定至玉山信用卡，享加碼早鳥禮「7-ELEVEN 現金抵用券 300 元」，除個人綁定享優惠外，每增加 1 位共同綁定者，可額外獲得「7-ELEVEN 現金抵用券 300 元」(合計最高回饋 1,500 元)。此外，玉山銀行更推出數位券綁定玉山信用卡消費加碼活動，刷卡消費除可享有原卡片回饋外，數位券再享 1% 現金回饋，且每增加 1 位共同綁定者額外加碼 1%、增加 2 位共同綁定者額外加碼 2%，依此類推，最高享 5% 回饋 (最高享 1250 元回饋)。

針對尚未持有玉山銀行信用卡顧客，特別推出新戶禮活動，即日起至 2021 年 11 月 30 日止，新戶線上申辦 Pi 拍錢包信用卡、Only 卡或 U Bear 卡核卡且成功綁定數位券，首刷禮加碼 500 元 (最高享 1,000 元回饋)，如為數位存款帳戶新戶並完成個人數位券綁定玉山卡 (限新開立玉山臺外幣數位帳戶成功者)，再加贈「7-ELEVEN 現金抵用券 250 元」，搭配早鳥禮與共同綁定活動最高享 4,000 元回饋！

此外，玉山銀行與眾多商家共同推出優惠方案，要與全民一同挺消費；各大百貨周年慶享多重好禮回饋；指定旅遊通路 (如雄獅旅遊、易遊網、KKday 等)，滿額最高贈 5,150 元刷卡金；使用玉山家樂福聯名卡綁定數位券，並於 2021 年 10 月 8 日、10 月 12 日至 10 月 15 日、10 月 17 日及 10 月 19 日至家樂福店內以家樂福錢包累積消費滿 5,000 元贈家樂福 500 元即享券 (10% 回饋)；PChome 線上購物、momo 購物網、蝦皮購物及 Yahoo! 奇摩購物中心刷玉山卡滿額最高享 13.8% 回饋。更多數位振興券優惠詳情請見玉山信用卡官網: https://www.esunbank.com.tw/bank/personal/credit-card 玉山銀行客服中心電話 (02)2182-1313 。

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