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〈動力-KY展望〉看好電競換機需求延續 下半年營收拚小幅成長

鉅亨網記者沈筱禎 台北
動力看好電競換機需求延續 下半年營收拚小幅成長。(圖:AFP)
動力看好電競換機需求延續 下半年營收拚小幅成長。(圖:AFP)
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散熱風扇動力電競HPCCPU

顯卡散熱風扇廠動力 - KY(6591-TW) 表示，第四季電競產品需求持續強勁，客戶轉單力道也略為轉強，將帶動旗下電競風扇出貨量同步增加，不過上游缺料狀況尚未緩解，加上去年基期高，估下半年營收較去年持平或小幅成長。

動力表示，NVIDIA 今年推出的新款 GeForce RTX 3060、3060Ti 等電競用繪圖晶片近期缺貨狀況逐步紓解，AMD 也推出 RDNA2 架構的 Radeon RX 6600 XT 晶片，帶動新一波電競換機潮，看好動能將延續至年底。

動力指出，第四季電子出貨旺季趨勢未變，整體出貨量也將優於第三季，但受到半導體供給吃緊，產業缺料現象短期難以紓解，營運成長性有限，加上去年宅經濟商機推升筆電相關產品出貨量暴增、墊高基期，第四季營運不會顯著跳增。

展望明年，動力坦言，雖然整體能見度不高，但看好高效能運算系統 (HPC) 需求持續增溫，尤其白牌客戶需求非常強勁，高階 CPU 及繪圖卡散熱風扇將成明年成長動能之一，以及 5G 伺服器、網通散熱產品明年開始出貨，有望支撐營運表現。

動力生產基地位於中國東莞及江西廠，隨著產線配置完成，短期不會有大筆投資及擴產，估今、明年資本支出約落在 1.2-1.3 億元，主要用於機器設備優化。

動力 8 月營收 1.26 億元，月減 3.55%、年增 0.14%；前 8 月營收 12.29 億元，年增 31.93%。

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