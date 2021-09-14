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〈緯創奪BOT案〉柯文哲：北市未來5-10年鎖定ICT、生物科技發展

鉅亨網記者劉韋廷 台北
左起為台北市長柯文哲、緯成資產管理總經理林福謙。(鉅亨網記者劉韋廷攝)
左起為台北市長柯文哲、緯成資產管理總經理林福謙。(鉅亨網記者劉韋廷攝)
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緯創北市BOTICT資通訊生物科技biotech柯文哲

台北市數位內容創新中心 BOT 案由緯創集團 (3231-TW) 拿下，也是北市首個由 ICT 產業拿下的 BOT 案，台北市長柯文哲今 (14) 日出席簽約儀式指出，產業跟人一樣有生老病死、新陳代謝，以台北市為例，未來 5-10 年將聚焦在 ICT(資通訊)、BioTech(生物科技) 等兩大領域。

柯文哲表示，內科全區產值已達 4 兆元，但產業發展需要新陳代謝，不能期待一個產品熱賣 30-40 年，縱使公司招牌相同，但產品內容也需要變更，以蘋果 (AAPL-US) 為例，過去以桌上型電腦為主力，現在則聚焦智慧型手機。

台北市去年 8 月在內科也正式成立創新育成中心，柯文哲指出，營運符合預期，希望透過先孵化的過程，協助地區產業發展，未來數位內容創新中心則將更具焦在數位內容上，透過政府排除產業發展困難，讓企業發揮最大的創意能量。

展望未來，柯文哲指出，希望將內湖、南港地區的產業聚落持續做大，雖然相比國外千萬人以上的產業聚落，北市人口、地域稍嫌不足，但未來 5-10 年北市將鎖定台灣具備經驗的 ICT(資通訊)、BioTech(生物科技) 發展，從硬體軟體發展一路延伸至內容。

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