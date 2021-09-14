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日經225指數創31年來新高 反映對新政權的期待感

鉅亨網編譯陳達誠
日經225指數創31年來新高 反映對新政權的期待感 (圖片：AFP)
日經225指數創31年來新高 反映對新政權的期待感 (圖片：AFP)
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日股日本日經225指數東證股價指數TOPIXJPX日經400指數菅義偉自民黨疫苗

日本東京股市連續三個交易日出現漲勢，14 日 (週二) 的日經 225 指數收在 30670.10 點、較上個交易日上漲 0.73% 或 222.73 點，創下逾 31 年來的新高紀錄。

在理由方面，相較於美國股票價格，日本股票價格相對合理；加上日本執政的自民黨即將選出新任黨魁，還有現任首相菅義偉已明確表態不會參加自民黨的總裁 (黨魁) 選舉，這也意味著首相位子將要換人。投資人預料新政權上台後將推出全新的經濟振興方案，在這樣的預期心理下提前進場布局。

日經 225 指數於 14 日早盤一度漲至 30795.78 點，在投資人落袋為安之後、漲幅也隨之縮小。但由於日股價格相較於美股要來的實惠許多，有看法認為外資仍持續支撐著日本股市；外加部分還沒趕上這波漲勢的投資人，也似乎急著在這時進場。

日本已有超過一半人口完成了 COVID-19 疫苗的第二劑接種，也可觀察到確診案例出現下滑傾向，對於日本經濟走向正常化的期待感也就隨之升高。景氣敏感的海運及汽車類股等湧現買氣。

JPX 日經 400 指數、東證股價指數 TOPIX 也都出現連續三天的漲勢。14 日的 TOPIX 收在 2118.87 點、較上個交易日上揚 1.01% 或 21.16 點，在暌違 31 年後衝破 2100 點大關。

東證二部指數也同樣連續三天出現上揚，14 日收在 7895.16 點、較上個交易日上揚 0.60% 或 47.44 點，接連三天寫下新高紀錄。

14 日的東證一部成交金額大約 3.345 兆日圓，有 13 億 3901 萬股完成買賣；東證一部有 1707 檔股票出現上揚、約占整體 8 成，另外有 380 檔股票出現下跌，有 101 檔股票的價格持平。

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