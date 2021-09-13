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東南亞產車用晶片短缺 日本6家車商全年產量減上百萬輛

鉅亨網編譯陳達誠
東南亞產車用晶片短缺 日本6家車商全年產量減上百萬輛 (圖片：AFP)
東南亞產車用晶片短缺 日本6家車商全年產量減上百萬輛 (圖片：AFP)
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日本東南亞疫情汽車減產豐田日產本田鈴木意法半導體Bosch英飛凌Continental福斯雷諾通用

包括豐田汽車 (7203-JP) 在內的日本 6 家汽車製造商，在 2021 年度的汽車產量，以目前情況來看很可能較原先規劃短少 100 萬輛以上；預料會與去年因受到 COVID-19 疫情影響，而造成的大幅度減產規模相當。背後主因與車用晶片主要生產基地之一的東南亞國家嚴重疫情有關，歐美的汽車製造商也同樣遭受波及。

日本汽車業龍頭豐田下修了 2021 年度 (至 2022 年 3 月) 的全球汽車生產數量。以目前計畫來看，較原先規劃減少 3% 至 900 萬輛。

日產汽車 (7201-JP) 也於日前宣布，該公司在 2021 年度將減產 25 萬輛。本田汽車 (7267-JP) 也在減產影響下，預料全年度銷量將減少 15 萬輛。

鈴木汽車 (7269-JP) 受到相當程度影響，本年度的減產台數達 35 萬輛、約為上年度生產台數的 1 成。車用半導體的調度陷入困境，在日本、泰國、匈牙利的汽車組裝也都實施減產；最主要市場的印度，9 月份的稼動率也預料落在 4 成水準。

從目前可取得的數字來看，日本 6 家汽車製造商的 2021 年度生產計畫、較原先規劃減少 105 萬輛；而就減產規模而言，也僅次於飽受疫情重創的 2020 年度。

豐田汽車就直接點名意法半導體的馬來西亞工廠停工，對於該公司的汽車生產造成嚴重影響。豐田指出，他們的供應商使用意法生產的車用晶片，而在馬來西亞的疫情擴大下，也造成意法員工無法到工廠工作；這也導致剎車零件無法生產，結果也影響到了汽車生產。

東南亞是汽車零件工廠的聚集之地，該處在近年來也成為相當知名的車用晶片生產據點，例如德國 Bosch 就在東南亞擁有 7 處車用電裝品等的生產據點。德國 Continental 也同樣在東南亞的多個地點，生產有使用晶片零件的汽車零組件。而在疫情影響之下，汽車業界也都為了零組件的確保而搶破頭。

此外，車用晶片大廠英飛凌設在馬來西亞南部馬六甲的工廠、自從今年 6 月開始的 5 週期間就停工了 20 天，該公司有生產汽車方向機及剎車等所使用的晶片。而意法半導體未來 18 個月的訂單已滿，但是生產狀況卻不如預期。

美國大型顧問公司 AlixPartners 的總經理鈴木智之指出，由於東南亞的人事成本較低，這也讓半導體製造商的組裝、檢查工廠聚集在東南亞；但相關製程耗費人力，疫情影響也讓這些企業失算。

而不光是日本汽車製造商的生產受到影響，美國通用汽車 (GM-US) 坐落在北美的半數 (8 座) 工廠也決定從 9 月 6 日起停工 1 至 4 週。法國雷諾 (RNO-FR) 西班牙工廠的部分產線也從 8 月底開始，最長停工 60 天時間。德國福斯 (VOW-DE) 的主要工廠、坐落於德國沃耳夫斯堡的汽車工廠也決定實施進一步的減產。不管是哪家車廠，實施減產的理由都和東南亞的汽車零組件取得問題有關。

一家美國的研調公司在 9 月上旬進行試算後發現，2021 年的全球汽車生產台數、會較最早的原定計畫減少約 6% 至 8000 萬輛左右，營收的機會損失也會超過 1300 億美元。未來如果持續發生像是豐田汽車在 9 月、10 月的 76 萬輛大規模減產，影響恐怕也會出現進一步的惡化。

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