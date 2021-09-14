一文了解 DeFi 和 NFT 聚合器 DeSpace 核心功能與代幣經濟

DeSpace 試圖搭建用戶參與 DeFi 和 NFT 市場的一站式平臺，提供 NFT 市場、鏈上交易、抵押借貸以及跨鏈四個核心功能。

撰文：Groot

DeFi 的興起讓非託管式的錢包在加密行業實現了真正意義上的普及，以 MetaMask 爲代表的插件錢包和以 imToken 等爲代表的移動端錢包承載了用戶的資金，也直接扮演者 DeFi 世界中「賬戶」的身份。不過 DeFi 應用的湧現，尤其是在今年上半年以來新公鏈的興起，讓用戶管理鏈上資金的複雜程度呈幾何級數增長。「啊這裏竟然還有錢，我都忘記了」之類的「感慨」，只要你在 DeFi 社羣之中，相信一定聽到或者看到過。Zapper 等一站式平臺的出現，一度爲這個痛點提供了答案。

而對於這個即將過去的夏天來說，NFT 的爆紅，讓這個問題正在變得更加令人焦慮。NFT 類資產在錢包中不同於 ERC20 標準代幣可以僅僅以簡單的 logo+數字形式呈現，往往需要能夠支持查看其附帶的文字、圖案乃至視頻，除此以外，NFT 資產的交易，尤其是跨鏈的轉移等功能的實現，Zapper 等工具都已經無能爲力。

而 DeSpace 團隊在察覺到了這個市場的缺口之後，正在搭建的，正是一個「大包大攬」式的一站式平臺。

DeSpace 是什麼？

簡單來說，DeSpace 就是一個 DeFi 和 NFT 的聚合器，也可以說是用戶參與 DeFi 以及 NFT 市場的一站式門戶或者平臺。

可以在一個聚合的前端頁面中，直接進行資產查詢展示、DeFi 應用的質押或提供流動性等一系列操作以及在主流 NFT 市場上進行 NFT 的交易等。值得一提的是，DeSpace 還對跨鏈互操作性進行了針對性的開發和優化，可以幫助用戶在最近漸入佳境的「公鏈戰爭」中，能夠更便捷地捕捉到更好的投資機會。由於 DeSpace 不收取額外的費用，而在交互中還能夠獲得代幣激勵，因此用戶在使用 DeSpace 過程中，交互本身就會帶來一定正向收益。

官網公佈的信息顯示，DeSpace 將會接入包括 Uniswap、PancakeSwap、Bondly、Aave、Compound 以及 OpenSea 在內的上百個主流 DeFi 協議以及 NFT 市場平臺，用戶可以非常方便地在一個「入口」直接使用這些項目所能夠提供的功能。除此以外，對於 ZK-rollup 的兼容能夠讓用戶在使用過程中關鍵信息的匿名性和隱私性得到保證。

四項核心功能

DeSpace 將核心功能區分，提出了 DeChain、NFTPad、DeSwap 和 DeLend 四個概念，分別對應 NFT 市場、鏈上交易、抵押借貸以及跨鏈四個方面。

DeChain 是 DeSpace 的核心競爭力，DeChain 是一個跨鏈二層解決方案，DeChain 創造性地推出了委託權益證明（DPoS，Delegated Proof of Stake ）和去中心化交易證明（DPoTS，Decentralized Proof of Transaction）兩種共識方法，以此確保交易的安全、速度和高吞吐量，並能夠爲每筆交易提供激勵。

NFTPad 引入了 GameFi 的理念，用戶可以在遊戲中實現 DeSpace NFT 資產的鑄造及挖礦，還可以通過遊戲贏取稀有的 NFT 獎勵。DeSpace 推出了自己的 NFT 市場平臺，用戶在該平臺上直接進行 NFT 交易，可以獲得系統給出的額外補貼。除此以外，通過質押 DeSpace 專屬的 NFT 還可以解鎖額外獎勵。

DeSwap 是 DeSpace 推出的去中心化交易平臺，在交易費率以及結算速度上相比大多數主流 DEX 具備一定優勢。此外由於 DeSpace 在跨鏈兼容性上的優勢，用戶可以通過 DeSwap 直接進行支持的鏈之間的跨鏈交易，相比於大多數橋解決方案來說，上手的難度更低。除此以外，DeSwap 也能夠給進行質押以及提供流動性的用戶提供可觀的激勵，甚至部分在其他 DEX 上提供流動性的用戶同樣可以在 DeSwap 上進行耕種挖礦。

DeLend 是 DeSpace 推出的借貸平臺，該平臺使用動態利率來幫助協議內實現良性循環，在市場貸款需求高的時候資金出借方能夠獲得更高激勵以此鼓勵放貸，而在貸款需求低的時候，額外的借款激勵則會鼓勵用戶進行借貸。用戶可以通過質押包括協議推出的代幣 DES 在內的所有受支持的資產來借出穩定幣。

團隊

DeSpace 的兩位聯合創始人之一 Evgeniy Tretiakov 在 2015 年就已經開始進行區塊鏈領域的投資，並且成功參與並牽頭進行了多次成功的項目融資，其在 2017 年起就已經開始聚焦於 DeFi 市場，並在 2020 年正式着手打造 DeSpace。另一位聯合創始人 Obasi Francis Ifegwu 目前擔任 DeSpace 的 CEO，其擁有 7 年的創業經驗，之前曾在 DAO Maker 和 Artfinity 工作，並創建了 Lead Cyber Services 且推出了 Lead Wallet 錢包。

團隊 CMO Micky Irons 曾參與搭建了包括 PolkaBridge 以及 Dare Token 在內的多個區塊鏈項目的社區。CTO Alex Hong 曾就職於 PAID Network、CreamFi 以及 Jointer，擁有豐富的區塊鏈領域開發經驗。首席設計師 BMD ONE 是一位知名的俄羅斯設計師，負責 DeSpace 的視覺品牌打造。

代幣 DES 經濟模型

DES 是 DeSpace 協議內的重要憑證，可用於參與協議的治理決策以及抵扣生態內的各種費用。代幣發行總量爲 1 億枚，代幣分配比例如下：

種子輪分配 4.5%，代幣發行後 1 個月解鎖 10%，剩餘部分 15 個月線性解鎖；

戰略輪分配 6.29%，代幣發行時解鎖 15%，剩餘部分 10 個月線性解鎖；

私募輪分配 3.44%，代幣發行時解鎖 20%，剩餘部分 8 個月線性解鎖；

公募輪分配 0.78%，代幣發行時解鎖 50%，剩餘部分代幣發行後 1 個月解鎖；

DEX 初始流動性預留 5%，代幣發行時解鎖 24%，剩餘部分在必要時動用；

研究及夥伴關係預留 5%，代幣發行 3 個月後解鎖 20%，再過 2 個月後開始計算 15 個月線性解鎖；

市場推廣及社區搭建預留 3%，代幣發行後解鎖 20%，隨後逐日解鎖直至完全解鎖；

金庫預留 10%，主網上線後 1 年解鎖第一部分，16 個月完全解鎖；

挖礦及質押獎勵預留 40%；

團隊預留 10%，主網上線或代幣發行後半年解鎖 20%，第 18 個月解鎖 30%，第 24 個月解鎖 30%，第 30 個月解鎖 20%；

預質押及 NFT 挖礦預留 11.99%。

IDO 計劃

DeSpace 將於 9 月 21 日至 9 月 22 日在 A2DAO、DuckSTARTER （DuckDAO）以及 Poolz 三個平臺進行 IDO，IDO 提供的代幣總量爲發行總量的 0.78%，共 781250 枚 DES，IDO 價格爲 0.32 U，三個平臺個人投資者參與的額度上限均爲 100-500 U 不等，且投資者均需要使用 USDT 參與公募。

其中 A2DAO 平臺計劃募集總量爲 75000 美元，DuckSTARTER 平臺計劃募集總量同樣是 75000 美元，Poolz 分配的額度略多，計劃募集金額爲 10 萬美元。