視頻如何成爲公共物品？Glass 的答案是 Arweave 、Meson 和 Livepeer

去中心化視頻拍賣平臺 Glass 認爲，視頻所有權和收益應由創作者控制，而不是平臺。

撰文：張安靜

4G 的普及讓移動互聯網實現了從「圖文」到「視頻」的進化，而 4G 到 5G 的更迭正式掀起了以視頻爲載體的直播以及流媒體的浪潮。在這個人人都可以創作視頻的自媒體時代，視頻分享平臺迎來了幾何級數的增長，不過不同於圖書出版或者藝術品行業相對成熟的版權保護機制，視頻創作者們的作品可以被平臺隨意處置，作品產生的價值往往也無法通過有限的創作者激勵回饋給作者本身。而爲了追求更高的回報而進行大量的商業植入或者製作博眼球的低質量作品的行爲，正在傷害這個新興的行業。

Glass 的出現就要改變這一現象，在 Glass 上，視頻歸創作者所有，而不是平臺。Glass 上的每個視頻都是 NFT，或者說都是數字資產，視頻的創作者就是所有者，創作者可以決定把視頻代幣化，以及決定將視頻放在哪些平臺上，出售視頻給粉絲時會直接獲得報酬。

Glass 旨在創建一個新的收益可持續、任何人可訪問、共同從收益中獲益的視頻平臺，一個像玻璃（Glass）一樣透明的平臺，讓視頻創作者和視頻收藏者在平臺上出售、購買、拍賣、出價和競標。

基礎設施

通過 Arweave 實現存儲

對於視頻網站來說，存儲是重要的一環，Glass 使用 Arweave 來實現文件存儲，Arweave 可實現真正的永久數據存儲。雖然 Arweave 存儲的前期成本高於集中式雲提供商，但隨着時間的推移以及數據量的不斷累加，Arweave 恆定的存儲成本優勢將得以體現。Glass 認爲視頻保存的意義在於爲後代記錄知識和文化，若以世紀爲單位來計算的話，Arweave 存儲的成本在後期低於傳統的雲提供商。

實現去中心化的內容分發

中心化的視頻平臺爲了快速加載視頻，使用戶就近獲取所需內容，降低網絡擁塞，提高用戶訪問響應速度和命中率，需要在一些中心城市租用或購買數據中心，需要很高的運營成本。

Glass 通過基於區塊鏈的帶寬交易平臺 Meson 和內容分發平臺 Media Network 提供的服務實現去中心的 CDN （Content Delivery Network，即內容分發網絡），即基於現有網絡構建了一個智能虛擬網絡，依靠部署在各地的邊緣服務器實現視頻的快速加載。去中心化的 CDN 降低了成本，並改善了世界各地計算機的空間分佈，與中心化數據中心相比節省了三分之二的成本。

通過 Livepeer 實現轉碼

互聯網視頻的最後一個組成部分是轉碼。轉碼將大視頻轉換爲不同分辨率（6k 與 240p）的小視頻。這允許視頻播放器根據網絡速度自適應地更改視頻的分辨率，而不會中斷觀看體驗。

Glass 使用 Livepeer 實現轉碼，Glass 表示在使用 Livepeer 之前，轉碼是其最大的成本支出，Livepee 的邊緣計算（休眠 GPU）和自由市場再次讓成本降低了 96%。

Glass 拍賣機制

Glass 把視頻貨幣化從而建立一個由視頻內容支撐的去中心化金融生態系統，視頻以 NFT 的形式在 Glass 上進行拍賣。Glass 採用多鏈策略，目前支持以太坊和 Solana，以太坊上的視頻 NFT 拍賣已經實現，Solana 鏈上的即將推出。

目前在以太坊上採用底價拍賣的形式，創作者爲拍賣設定一個底價，底價在 Glass 上公開，買家必須以這個價格或高於這個價格出價，第一次出價後拍賣倒計時 24 小時，若再無人出價，拍賣就會成交併且結束。

在銷售費用中，一般情況下創作者獲得初始銷售總價的 80%，Glass 收取 20%，Glass 還採用推薦人模式，如果由推薦人推薦的用戶成功拍下視頻 NFT，推薦人將獲得初始銷售總價的 5%，收取的部分從 Glass 收取的部分扣除。Glass 不對發生在平臺之外的交易收取任何費用、佣金或版稅。

對於創作者在平臺上發佈的視頻 NFT，創作者擁有視頻所涉及的知識產權，包括但不限於版權和商標，作爲版權所有者，創造者有權複製、製作衍生視頻、分發、展示或表演視頻。收藏者會收到一個代表創造者的視頻的加密代幣，但並不擁有創作作品本身。收集者可以展示和分享視頻，擁有有限的版權，有權出售、交易、轉讓或使用其視頻，但收藏者不得商用視頻。

下一步計劃

Glass 想要構建的不是一個端對端的平臺，而是一個面向普通用戶的去中心化的視頻拍賣平臺，其創新點在於致力於幫助創作者儘可能通過鏈上視頻獲利。目前在 Glass 上線過 3 個視頻，還處於非常早期的階段，對於後期發展中可能會出現劣質視頻的問題，團隊表示 Arweave 團隊正在開發自動化機器學習方法，以自動捕獲劣質的視頻內容。對於未來可能會推出的推薦系統，Glass 表示傳統的視頻平臺選擇黑盒推薦算法，但 Glass 不會採用這種模式，將始終保持可解釋性和透明度，讓用戶有自我選擇的權利。