單兵作戰 個股怎麼操作？

台股週二開高震盪走低，持續在季線附近整理，成交量僅 2572 億，量縮整理主要原因有：蘋果在今晚凌晨時間發表新產品、中鋼開盤價、週四台積電除息、下週中秋長假、FOMC 會議討論是否提前縮表，市場不喜歡不確定性，目前太多事件紛擾，成交量縮指數停滯，操作上好好換股自然能夠找到機會。

盤面最強的是特用化學，中華化、永光還有第三代半導體化合物越峰、威健以及電動車電池股康普、聚合還有車用 IGBT 健策、一詮、IP 股力旺、創意、智原。盤面能連續上漲的股票不多，一是低價轉機，一是高價 IC，基本上都具備籌碼優勢，操作上比較屬於單兵作戰帶動整體個股向上的表現，明天台指期貨結算，加上長假前最後可以拿到賣出股票現金的時間，可能會有比較大賣壓，留意週三結算過後外資的期現貨動向，可能下半週指數就能再次啟動縮量上漲。

明天個股操作部分：中鋼開盤價不影響鋁的走勢，大成鋼、大國鋼可以注意找買點；蘋果新產品可以注意拉回的 USB4.0 創惟的反彈；IP 股大漲，IC 設計獲利王聯發科股價連三天轉強也可以注意拉回的物聯網概念股亞信、九暘。

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