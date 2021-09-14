筆電出貨放緩 美系外資下修Q3出貨展望、估Q4季減3%

組裝代工廠 8 月受零組件缺料影響，整體筆電出貨低於預期，美系外資也進一步下修第三季出貨展望，預期在第四季季節性因素、英特爾 (INTC-US) 新 CPU 推出前，需求、出貨將再放緩，估第四季筆電出貨將降至 4566 萬台，季減 3%、年減 8%。

五大代工廠廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW)、緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW)、和碩 (4938-TW) 8 月筆電出貨達 1520 萬台，月減 2%、年增 6%，低於預期，累計 7、8 月出貨 3065 萬台，因此，美系外資下修第三季整體筆電出貨量至 4715 萬台，季增幅下滑至 4%，主要反映零組件吃緊延續、教育 Chromebook 需求放緩，

展望第四季，美系外資預期，考量傳統季節性因素，加上英特爾預計在明年首季推出代號為 Alder Lake 的 CPU，預期產品轉換周期前夕出貨將進一步下滑，並預估五大代工廠筆電出貨將季減 3%，降至 4566 萬台，但全年累計出貨仍可望年增 16%、達 1.82 億台。

從個別公司觀察，美系外資表示，廣達受 Chromebook 需求下滑，加上零組件供給、物流限制影響，出貨動能放緩，仁寶則在商用需求支撐下，減緩零組件影響，緯創、英業達也受益於戴爾 (DELL-US)、惠普 (HP-US)、聯想 (00992-HK) 等商用需求回溫。